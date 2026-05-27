Tìm thấy thi thể ngư dân sau gần một ngày mất tích, ghe trôi dạt trên biển

Nguyễn Phúc
27/05/2026 11:57 GMT+7

Sau gần một ngày mất tích trên biển, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể một ngư dân trú tại xã Ninh Châu.

Ngày 27.5, UBND xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông M.V.D (54 tuổi, ở thôn Cửa Thôn, xã Ninh Châu) sau gần một ngày mất tích trên biển. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, thi thể ông D. được phát hiện trên vùng biển gần khu vực chiếc ghe cá của nạn nhân từng được tìm thấy trước đó. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự. 


Chiếc ghe cá nhỏ được phát hiện trên biển, trên ghe không có người

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 26.5, Trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được báo cáo từ Đồn biên phòng Nhật Lệ về việc một ngư dân phát hiện một ghe cá nhỏ dài dưới 6 m trôi trên biển, nhưng không có người. 

Cụ thể, khoảng 14 giờ cùng ngày, trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, ông Trương Văn Ngùy (ở thôn Cửa Thôn, xã Ninh Châu) phát hiện chiếc ghe trôi cách bờ biển thôn Cửa Thôn khoảng 1,5 hải lý về phía đông nên trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là ghe của ông M.V.D, hành nghề lưới cá.

Theo người thân, ông D. xuất bến từ khoảng 9 giờ sáng 26.5 tại khu vực bãi ngang thôn Cửa Thôn và đi biển một mình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng cùng chính quyền địa phương đã triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển và khu vực ven bờ. 

Đến sáng 27.5, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Tắm biển, bé trai 12 tuổi ở Quảng Ngãi bị sóng cuốn mất tích

Đang tắm biển, hai cháu bé ở phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) không may bị đuối nước. Một em được cứu sống, em còn lại bị sóng cuốn mất tích. Hiện các lực lượng chức năng và người dân đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

