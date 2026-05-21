Tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa

Liên quan đến vụ sạt lở mỏ đá ở xã Cẩm Tú (Thanh Hóa), đến 9 giờ ngày 21.5, thi thể nạn nhân thứ 3 đã được tìm thấy, vị trí tìm thấy nạn nhân vùi sâu dưới lớp đá bị sập.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm các nạn nhân ẢNH: CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN THANH HÓA

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 20.5, một nhóm thợ đang khai thác đá tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa), bất ngờ sạt lở xảy ra. Lượng lớn đá sạt xuống đã vùi lấp 3 công nhân (đều ngụ tỉnh Lào Cai) đang khai thác đá.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã huy động máy móc cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tìm kiếm các nạn nhân.

Trong tối 20.5, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể 1 nạn nhân, đến sáng 21.5 tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại. Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng.

Ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, cho biết thời điểm xảy ra vụ sạt lở trên địa bàn xã Cẩm Tú không có mưa cũng không có giông lốc bất thường.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.