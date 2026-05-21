Sạt lở núi vùi lấp 3 công nhân khai thác đá ở Thanh Hóa

Minh Hải
21/05/2026 07:53 GMT+7

Nhóm thợ đang khai thác đá ở xã Cẩm Tú (Thanh Hóa) thì bất ngờ đất đá từ trên núi sạt lở vùi lấp 3 người. Hiện đã tìm thấy thi thể 2 người, người còn lại đang được tìm kiếm.

Ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú (Thanh Hóa), cho biết đến sáng 21.5, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ sạt lở tại mỏ đá khiến 3 người gặp nạn xảy ra trên địa bàn xã này.

Vào khoảng 17 giờ ngày 20.5, một nhóm thợ đang khai thác đá tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa), bất ngờ sạt lở xảy ra. Đất đá  từ trên núi sạt xuống đè lấp 3 người đàn ông, đều ngụ tại tỉnh Lào Cai.

Ông Cao Văn Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng công an, bộ đội tìm kiếm các nạn nhân.

Sạt lở núi vùi lấp 3 công nhân đang khai thác đá - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trong tối 20.5, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể 1 nạn nhân, đến sáng 21.5 tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2. Người còn lại được xác định bị vùi lấp trong đất đá chưa tìm thấy. Các lực lượng đang tiếp tục sử dụng máy xúc tìm kiếm nạn nhân.

Theo ông Vũ, chiều 19.5 trên địa bàn xã Cẩm Tú có mưa to, nhưng chiều 20.5 thời điểm xảy ra vụ việc thì trời không mưa cũng không có giông lốc bất thường.

Lâm Đồng chi 20 tỉ đồng khắc phục sạt lở đường Bidoup

Tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kinh phí gần 20 tỉ đồng để khắc phục các điểm sạt lở đường Bidoup, nối phường Lang Biang - Đà Lạt với quốc lộ 27C (tuyến Đà Lạt - Nha Trang).

