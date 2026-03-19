Nổ mìn khai thác đá làm vỡ mái nhà dân ở Quảng Trị

Ngày 19.3, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động nổ mìn khai thác đá, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.

Sự việc xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18.3 tại thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn. Thời điểm này, mỏ đá do Công ty cổ phần 207 quản lý tiến hành nổ mìn khai thác đá. Trong quá trình này, nhiều khối đá đã văng xa, rơi vào khu dân cư và cả nghĩa trang lân cận.

Mỏ đá gần nhà dân và nghĩa trang ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã, Phòng Kinh tế cùng Trưởng thôn Tiên Phong nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Qua ghi nhận ban đầu, có 5 căn nhà bị đá văng trúng, làm vỡ mái ngói. Ngoài ra, nhiều hộ dân khác cũng bị đá rơi rải rác trong sân vườn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ đá của Công ty cổ phần 207 để rà soát và đưa ra phương án xử lý theo quy định.

Đá rơi vào sân nhà người dân ở cạnh đó ẢNH: THANH LỘC

Đá văng vào tận giường ngủ của người dân ẢNH: THANH LỘC

Về phía doanh nghiệp, đại diện mỏ đá cho biết nguyên nhân có thể do trong quá trình khoan nổ không phát hiện các hốc rỗng trong lòng đá, dẫn đến áp lực khi phát nổ đẩy đá văng xa hơn dự kiến. Đơn vị đang phối hợp với địa phương để khắc phục hậu quả.

Sự việc khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng, bức xúc. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương kiểm tra, xử lý và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác đá.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng đá văng vào khu dân cư do nổ mìn khai thác đá này đã từng xảy ra. Dù bà con đã nhiều lần kiến nghị, nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Được biết, mỏ đá này được cấp phép khai thác từ năm 2011, với diện tích khoảng 4,9 ha và thời hạn hoạt động kéo dài 30 năm.