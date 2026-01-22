Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

An Giang cấp phép khai thác mỏ đá gần 8ha phục vụ công trình APEC 2027

Hà Mai
Hà Mai
22/01/2026 15:26 GMT+7

Ngay sau khi UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở ngành thực hiện hàng loạt công việc để cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ APEC 2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã có tờ trình cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng núi Trà Đuốc Lớn, xã Kiên Lương cho đơn vị thi công.

Theo tờ trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Olympia. 

An Giang cấp phép khai thác mỏ đá gần 8ha phục vụ công trình APEC 2027- Ảnh 1.

An Giang khẩn trương chỉ đạo cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

ẢNH: N.A

Qua rà soát, đây là nhà thầu thi công các công trình, dự án như: Dự án đường tỉnh ĐT.975 (Đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc); gói thầu thi công kết cấu bê tông cốt thép Tòa S3 Dự án trung tâm hội nghị APEC; Đại lộ APEC; hệ thống khu bay cùng các công trình đảm bảo hoạt động bay, hệ thống hạ tầng chung... thuộc dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Các công trình trên nằm trong 21 công trình, dự án APEC 2027 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét cấp giấy phép khai thác mỏ đá xây dựng núi Trà Đuốc Lớn, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang cho Công ty TNHH Olympia. Khoáng sản được phép khai thác là đá xây dựng, theo phương pháp khai thác lộ thiên. Diện tích khu vực khai thác là 7,998 ha với mức sâu đến cốt -40 m. Trữ lượng khoáng sản được phép khai thác là 933.261m3 nguyên khối, tương ứng hơ 1,3 triệu m3 nguyên khai. Thời gian khai thác 1 năm, kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực. 

Khoáng sản khai thác ưu tiên phục vụ dự án Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; các dự án, công trình APEC 2027 do Công ty TNHH Olympia là nhà thầu thi công và các dự án, công trình APEC 2027 khác theo điều tiết của UBND tỉnh. Công ty TNHH Olympia có trách nhiệm hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân đã đầu tư.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ ngành và UBND tỉnh An Giang có giải pháp khắc phục ngay tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng đang là rào cản đe dọa tiến độ các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc theo phản ánh của Báo Thanh Niên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25.1.

Ngày 20.1, UBND tỉnh An Giang đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương thực hiện việc rà soát, cung cấp vật liệu xây dựng (cát, đá) cho các công trình phục vụ APEC 2027 và các công trình trọng điểm quốc gia (các đường cao tốc, sân bay, cảng biển…), đầu tư công trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương.

Tin liên quan

Sau chỉ đạo của Chính phủ: An Giang khẩn trương cung cấp vật liệu phục vụ công trình APEC 2027

Sau chỉ đạo của Chính phủ: An Giang khẩn trương cung cấp vật liệu phục vụ công trình APEC 2027

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở ngành thực hiện hàng loạt công việc để cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ APEC 2027.

Khám phá thêm chủ đề

APEC 2027 CÔNG TRÌNH APEC 2027 phú quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận