An Giang cấp phép khai thác mỏ đá gần 8ha phục vụ công trình APEC 2027

Theo tờ trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Olympia.

An Giang khẩn trương chỉ đạo cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc ẢNH: N.A

Qua rà soát, đây là nhà thầu thi công các công trình, dự án như: Dự án đường tỉnh ĐT.975 (Đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc); gói thầu thi công kết cấu bê tông cốt thép Tòa S3 Dự án trung tâm hội nghị APEC; Đại lộ APEC; hệ thống khu bay cùng các công trình đảm bảo hoạt động bay, hệ thống hạ tầng chung... thuộc dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Các công trình trên nằm trong 21 công trình, dự án APEC 2027 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét cấp giấy phép khai thác mỏ đá xây dựng núi Trà Đuốc Lớn, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang cho Công ty TNHH Olympia. Khoáng sản được phép khai thác là đá xây dựng, theo phương pháp khai thác lộ thiên. Diện tích khu vực khai thác là 7,998 ha với mức sâu đến cốt -40 m. Trữ lượng khoáng sản được phép khai thác là 933.261m3 nguyên khối, tương ứng hơ 1,3 triệu m3 nguyên khai. Thời gian khai thác 1 năm, kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực.

Khoáng sản khai thác ưu tiên phục vụ dự án Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; các dự án, công trình APEC 2027 do Công ty TNHH Olympia là nhà thầu thi công và các dự án, công trình APEC 2027 khác theo điều tiết của UBND tỉnh. Công ty TNHH Olympia có trách nhiệm hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân đã đầu tư.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ ngành và UBND tỉnh An Giang có giải pháp khắc phục ngay tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng đang là rào cản đe dọa tiến độ các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc theo phản ánh của Báo Thanh Niên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25.1.

Ngày 20.1, UBND tỉnh An Giang đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương thực hiện việc rà soát, cung cấp vật liệu xây dựng (cát, đá) cho các công trình phục vụ APEC 2027 và các công trình trọng điểm quốc gia (các đường cao tốc, sân bay, cảng biển…), đầu tư công trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương.