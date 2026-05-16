Giông lốc thổi tốc mái nhà dân, Đắk Lắk yêu cầu báo cáo thiệt hại

Ngày 16.5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Ea Kar về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại hại do mưa giông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 15.5, trên địa bàn xã Ea Kar xảy ra mưa lớn kèm giông lốc làm nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân.

Lực lượng chức năng dọn dẹp các cây xanh bị ngã đổ do mưa lớn, giông lốc ở xã Ea Kar (Đắk Lắk) ẢNH: CSGT

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại; tổ chức khắc phục hậu quả hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn các công trình, hạ tầng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, cảnh báo người dân không chủ quan trước diễn biến thời tiết cực đoan. Các đơn vị tổng hợp tình hình thiệt hại, kết quả triển khai khắc phục hậu quả; tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk trước ngày 17.5.

Đặc biệt, UBND xã Ea Kar chủ động huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xử lý cây xanh gãy đổ, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk.

Vào chiều 15.5, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều clip về việc mưa to, giông lốc xảy ra trên địa bàn xã Ea Kar. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập cục bộ, cây xanh bật gốc, ngã đổ. Đáng chú ý, nhiều quầy hàng ở chợ bị gió thổi, xô lệch ra đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, phối hợp dọn dẹp cây xanh bị đổ nhằm bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn.