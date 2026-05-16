Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Giông lốc thổi tốc mái nhà dân, Đắk Lắk yêu cầu báo cáo thiệt hại

Hữu Tú
Hữu Tú
16/05/2026 15:10 GMT+7

Sau trận mưa lớn kèm giông lốc làm hàng loạt cây xanh bật gốc, nhà dân tốc mái, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ để ổn định đời sống người dân.

Ngày 16.5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Ea Kar về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại hại do mưa giông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 15.5, trên địa bàn xã Ea Kar xảy ra mưa lớn kèm giông lốc làm nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân.

Giông lốc thổi tốc mái nhà dân, Đắk Lắk yêu cầu báo cáo thiệt hại- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dọn dẹp các cây xanh bị ngã đổ do mưa lớn, giông lốc ở xã Ea Kar (Đắk Lắk)

ẢNH: CSGT

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại; tổ chức khắc phục hậu quả hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn các công trình, hạ tầng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, cảnh báo người dân không chủ quan trước diễn biến thời tiết cực đoan. Các đơn vị tổng hợp tình hình thiệt hại, kết quả triển khai khắc phục hậu quả; tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk trước ngày 17.5.

Đặc biệt, UBND xã Ea Kar chủ động huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xử lý cây xanh gãy đổ, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk.

Vào chiều 15.5, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều clip về việc mưa to, giông lốc xảy ra trên địa bàn xã Ea Kar. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập cục bộ, cây xanh bật gốc, ngã đổ. Đáng chú ý, nhiều quầy hàng ở chợ bị gió thổi, xô lệch ra đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, phối hợp dọn dẹp cây xanh bị đổ nhằm bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn.

Tin liên quan

Mái tôn ở trường tiểu học bị cuốn xuống sân trường sau cơn giông lốc

Mái tôn ở trường tiểu học bị cuốn xuống sân trường sau cơn giông lốc

Mái tôn một dãy nhà của trường tiểu học đã bị cuốn rơi xuống sân trường trong cơn giông lốc. Thời điểm đó học sinh đang ở trong lớp học nên không có trò hay thầy cô bị ảnh hưởng.

Khám phá thêm chủ đề

giông lốc xã Ea Kar Khắc phục thiệt hại giông lốc Ea Kar Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận