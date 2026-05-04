Mái tôn ở trường tiểu học bị cuốn xuống sân trường sau cơn giông lốc

Chiều 4.5, chính quyền xã Bình An (thành phố Đồng Nai) đã chỉ đạo lực lượng công an, dân quân đến Trường tiểu học Bình An hỗ trợ nhà trường sửa chữa lại mái tôn của một dãy nhà học bị giông lốc cuốn rơi xuống sân trường.

Mái tôn của dãy nhà học bị giông lốc cuốn rơi xuống sân trường

Trước đó, khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, trên địa bàn xã Bình An có mưa lớn kèm giông lốc, trong cơn giông lốc mái tôn của một dãy nhà học tại Trường tiểu học Bình An đã bị cuốn rơi xuống sân trường.

Nhà trường sẽ thông báo học sinh đi học trở lại sau khi khắc phục xong sự cố

Rất may thời điểm đó học sinh đang ở trong lớp học nên không có học sinh hay giáo viên nào bị ảnh hưởng.

Sau khi sự cố xảy ra, nhà trường đã thông báo phụ huynh đến đón học sinh về sớm để đảm bảo an toàn. Nhà trường sẽ thông báo cho học sinh đi học trở lại sau khi khắc phục xong sự cố.