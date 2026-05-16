Bắt tạm giam tài xế xe Jeep chạy ngược chiều, đe dọa người khác

Ngày 16.5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam tài xế Hồ Quang Lộc (52 tuổi, ở phường Thành Nhất), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 26.4, Lộc điều khiển xe Jeep chạy từ đường Nguyễn Thị Định về nhà ở phường Thành Nhất. Khi đến nhà, Lộc thấy tài xế xe ôm công nghệ là ông K. (63 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột) đang đậu xe máy trên vỉa hè bên hông nhà Lộc.

Lúc này, Lộc dừng xe, liên tục bấm còi và lớn tiếng hỏi ông K. vì sao đậu xe trên vỉa hè nhà Lộc.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam tài xế xe Jeep là Hồ Quang Lộc, chạy xe ngược chiều, đe dọa người khác ẢNH: S.Đ

Thời điểm này, ông K. không trả lời và lên xe máy rời đi, Lộc lái ô tô đuổi theo. Trong lúc rượt đuổi ông K., Lộc chạy xe ngược chiều một đoạn dài trên đường 10.3.

Khi ông K. chạy xe máy đến dừng trên vỉa hè trước một siêu thị thì Lộc đuổi đến và giữa hai người xảy ra cự cãi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Lộc rút chìa khóa xe máy của ông K. rồi lái ô tô chạy một vòng quanh khu vực ngã tư trước siêu thị và rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ vụ việc được người dân dùng điện thoại quay video và đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vụ việc trên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hồ Quang Lộc theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, Lộc đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác và đang được cơ quan chức năng cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Clip Lộc lái xe Jeep chạy ngược chiều, cự cãi và rút chìa khóa xe của tài xế xe ôm công nghệ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến bức xúc về hành động trên.

Theo chia sẻ của ông K., ông từng 5 lần bị Lộc đe dọa. Hồi tháng 3, sự việc bắt nguồn từ khi ông K. đứng ra làm chứng trong vụ án cố ý gây thương tích giữa Lộc và tài xế taxi.