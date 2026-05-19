Ra mắt 'Xe cứu thương Biên phòng' miễn phí tại xã biên giới biển

19/05/2026 14:34 GMT+7

Đồn biên phòng Long Vĩnh (tỉnh Vĩnh Long) vừa ra mắt mô hình 'Xe cứu thương Biên phòng' miễn phí hỗ trợ người dân, nhất là các trường hợp cấp cứu khẩn cấp.

Ngày 19.5, Đồn biên phòng Long Vĩnh (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long) tổ chức lễ ra mắt mô hình Dân vận khéo "Xe cứu thương Biên phòng" miễn phí. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026).

Thượng tá Nguyễn Văn Triều, Phó chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ

Mô hình được xây dựng trên tinh thần "Tính mạng con người là trên hết", thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với nhân dân trên địa bàn biên giới biển. Mục tiêu của mô hình là hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn, nhất là các trường hợp cấp cứu khẩn cấp, người già, hộ nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn. 

Những chuyến "Xe cứu thương Biên phòng" sẽ góp phần kịp thời đưa người bệnh đến các cơ sở y tế an toàn, nhanh chóng, đặc biệt trong điều kiện địa bàn ven biển còn nhiều khó khăn về đi lại. Từ đó, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ nhân dân. 

Điểm nổi bật của mô hình là không thu phí và hoạt động bất kể ngày đêm chỉ cần bệnh nhân thực sự cần đến trong hoàn cảnh hiểm nghèo. Kinh phí thực hiện được vận động xã hội hóa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt

Để bảo đảm hoạt động hiệu quả, Đồn biên phòng Long Vĩnh đã xây dựng tổ vận chuyển cấp cứu gồm lái xe và nhân viên quân y; đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết như giường cố định cho bệnh nhân, bình oxy cấp cứu, túi cứu thương, hệ thống đèn tín hiệu và còi ưu tiên theo quy định. Công tác vận hành, sử dụng xe được thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế và pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn như Trung tâm y tế khu vực Trà Cú, Trung tâm y tế khu vực Duyên hải, Bệnh viện đa khoa Trà Vinh và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm công tác tiếp nhận, cấp cứu, chuyển viện được thông suốt, hiệu quả.

TP.HCM: Xe cứu thương 0 đồng kịp thời hỗ trợ sản phụ đẻ rớt tại nhà

Sau khi đẻ rơi tại nhà, một sản phụ ở Q.8 (TP.HCM) đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của đội xe cấp cứu thiện nguyện. Cả hai mẹ con đều được đưa đến bệnh viện phụ sản an toàn.

