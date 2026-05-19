Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng Đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh Bác

Nam Long - Trí Trần
19/05/2026 11:44 GMT+7

Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19.5, đông đảo người dân, cán bộ và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã đến dâng hương, viếng Đền thờ Bác.

Trong không khí trang nghiêm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long, rất đông người dân, cán bộ tỉnh Vĩnh Long đã đến thành kính viếng nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Bác Hồ (19.5.1890 - 19.5.2026).

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long

ảnh: nam long

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 2.

Ông Bùi Quang Huy, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh (giữa) cùng ông Thạch Bồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long (bên trái) vào viếng Bác

ảnh: TRí TRẦN

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 3.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long (hàng đầu, bên trái) cùng đoàn vào viếng Đền thờ Bác

ảnh: Trí TRẦN

Ngay từ sáng sớm, dòng người đã thành kính đến thăm, viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức cho đến các bạn đoàn viên, sinh viên mang trên tay những bó hoa tươi thắm nhất, thành kính dâng Bác.

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 4.

Đoàn của phường Long Đức vào dâng hoa, dâng hương

ảnh: trí TRẦN

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 5.

Đoàn nữ cán bộ vào dâng hương

ảnh: trí TRẦN

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 6.

Lực lượng vũ trang tham gia đoàn viếng Bác

ảnh: trí TRẦN

Trong không khí thiêng liêng, từng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 7.

Các bạn đoàn viên thanh niên Vĩnh Long vào viếng nhân ngày sinh nhật Bác

ảnh: trí trần

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 8.

Tuổi trẻ Đại học Trà Vinh vinh dự khi được đến viếng Bác

ảnh: TRí trần

Nhiều bạn trẻ không giấu được niềm vinh dự, bày tỏ xúc động, tự hào và tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì đất nước và công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chị Trần Thị Kim Ngân (công tác tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu) cho biết, mỗi dịp tháng năm về, được đến dâng hương viếng Bác là dịp để chị thêm tự hào, đồng thời tự nhắc mình sống và cống hiến xứng đáng hơn.

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 9.

Cán bộ và người dân thành kính dâng hương trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

ảnh: TRí trần

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 10.

Nữ cán bộ ở Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Bác

ảnh: trí trần

Bạn Nguyễn Thị Anh Thư (sinh viên Đại học Trà Vinh) xúc động chia sẻ: "Được tham gia lễ dâng hương nhân ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngôi đền lịch sử này là niềm tự hào lớn đối với tuổi trẻ chúng em. Đây không chỉ là hoạt động truyền thống ý nghĩa, mà còn là dịp để chúng em nhìn lại bản thân, nuôi dưỡng khát vọng và quyết tâm học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 11.

Hình ảnh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại đền thờ

ảnh: trí trần

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 12.

Một góc hồ nước tại Đền thờ Bác ở Vĩnh Long

ảnh: trí trần

Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh người - Ảnh 13.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm sau lễ viếng

ảnh: trí trần

Hàng năm, vào dịp sinh nhật Bác, hàng triệu trái tim người Việt nói chung và người dân Vĩnh Long nói riêng lại hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động tri ân Bác cũng là dịp để các thế hệ người Việt hun đúc lòng yêu nước và tự hào dân tộc, thôi thúc thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Sau ngày Bác mất, nhân dân tỉnh Trà Vinh (cũ) xây dựng ngôi đền thờ Bác giữa bom đạn, hoàn thành vào ngày 24.1.1971. Đến nay, trải qua nhiều giai đoạn, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh có diện tích 5,4 ha với các hạng mục: Đền thờ Bác Hồ; nhà trưng bày thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; khuôn viên ao cá, khu vui chơi, cắm trại. Đặc biệt, mô hình nhà sàn Bác Hồ được thiết kế, sao in với tỷ lệ 97% so với nguyên bản nhà sàn Bác Hồ tại thủ đô Hà Nội.

Ngày 5.9.1989, Đền thờ Bác Hồ tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia và được trùng tu, xây mới các hạng mục gắn với định hướng phát triển kinh tế du lịch...

Tin liên quan

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp sinh nhật Bác 19.5

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp sinh nhật Bác 19.5

Sáng 19.5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, đoàn lãnh đạo TP.HCM đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người (19.5.1890 - 19.5.2024) và 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2024).

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long sinh nhật Bác Ngày sinh bác Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận