Người dân, cán bộ Vĩnh Long viếng Đền thờ Bác Hồ nhân 136 năm ngày sinh Bác

Trong không khí trang nghiêm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long, rất đông người dân, cán bộ tỉnh Vĩnh Long đã đến thành kính viếng nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Bác Hồ (19.5.1890 - 19.5.2026).

Ông Bùi Quang Huy, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh (giữa) cùng ông Thạch Bồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long (bên trái) vào viếng Bác ảnh: TRí TRẦN

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long (hàng đầu, bên trái) cùng đoàn vào viếng Đền thờ Bác ảnh: Trí TRẦN

Ngay từ sáng sớm, dòng người đã thành kính đến thăm, viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức cho đến các bạn đoàn viên, sinh viên mang trên tay những bó hoa tươi thắm nhất, thành kính dâng Bác.

Trong không khí thiêng liêng, từng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều bạn trẻ không giấu được niềm vinh dự, bày tỏ xúc động, tự hào và tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì đất nước và công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Chị Trần Thị Kim Ngân (công tác tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu) cho biết, mỗi dịp tháng năm về, được đến dâng hương viếng Bác là dịp để chị thêm tự hào, đồng thời tự nhắc mình sống và cống hiến xứng đáng hơn.

Bạn Nguyễn Thị Anh Thư (sinh viên Đại học Trà Vinh) xúc động chia sẻ: "Được tham gia lễ dâng hương nhân ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngôi đền lịch sử này là niềm tự hào lớn đối với tuổi trẻ chúng em. Đây không chỉ là hoạt động truyền thống ý nghĩa, mà còn là dịp để chúng em nhìn lại bản thân, nuôi dưỡng khát vọng và quyết tâm học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hàng năm, vào dịp sinh nhật Bác, hàng triệu trái tim người Việt nói chung và người dân Vĩnh Long nói riêng lại hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động tri ân Bác cũng là dịp để các thế hệ người Việt hun đúc lòng yêu nước và tự hào dân tộc, thôi thúc thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.