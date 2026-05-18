Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 18.5, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đồng bằng sông Cửu Long". Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án "Nâng cao năng lực hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia" (NIC), do Chính phủ Nhật Bản tài trợ và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) phối hợp cùng NIC quản lý, Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) là đối tác triển khai.

PGS-TS Phan Anh Cang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, phát biểu tại hội thảo ảnh: nam long

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; thúc đẩy liên kết giữa nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ.

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo VLUTE cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, các cơ sở giáo dục đại học không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà còn phải tham gia sâu vào hoạt động nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và khu vực.

Theo lãnh đạo nhà trường, mô hình liên kết "3 nhà" gồm nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động; đồng thời thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tính liên kết vùng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận về thúc đẩy liên kết "3 nhà" giúp giải quyết các thách thức cấp bách của địa phương...

Dịp này, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức ra mắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, 2 câu lạc bộ Mentoring và Mentee. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nhà trường theo định hướng đại học ứng dụng, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.