Một trường đại học trao 5 tỉ đồng học bổng cho sinh viên học tập xuất sắc

Ngày 17.5, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức chương trình sơ kết học kỳ I năm học 2025 - 2026 và trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long trao khen thưởng cho các sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp quốc gia

ảnh: nam long

Phát biểu tại chương trình, PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, sinh viên không chỉ cần trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phải nâng cao năng lực thích ứng, kỹ năng công nghệ, tư duy sáng tạo và tinh thần học tập suốt đời để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. Học kỳ vừa qua nhà trường triển khai ứng dụng số hóa trong quá trình đào tạo nhằm đa dạng hóa các hình thức học tập, phát huy hơn nữa năng lực số của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long trao khen thưởng các tập thể xuất sắc

ảnh: nam long

Dịp này, nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng cho 84 tập thể lớp và 3.260 sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, trao học bổng khuyến khích học tập cho 682 sinh viên có thành tích học tập giỏi, xuất sắc với tổng giá trị học bổng lên tới hơn 5 tỉ đồng. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để sinh viên nỗ lực học tập và rèn luyện.

Ngoài học bổng, nhà trường còn khen thưởng cho 23 sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi học thuật Olympic sinh viên toàn quốc ở các môn toán, vật lý, sinh học, tin học văn phòng thế giới, ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp cấp quốc gia trong học kỳ vừa qua.



