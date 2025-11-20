Trường ĐH Trà Vinh trao 200 suất học bổng trị giá hơn 1 tỉ đồng

Ngày 20.11, Trường ĐH Trà Vinh (TVU) tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2025) và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NAM LONG

Tại buổi họp mặt, PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh cho biết, năm 2025 TVU thăng hạng mạnh mẽ trên WURI Ranking khi đứng ở vị trí 29/400 trường đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, tăng 13 bậc so với năm 2024. Trên bảng xếp hạng UI GreenMetric, TVU xếp 133/1.477 trường toàn cầu, tiếp tục nằm trong nhóm đại học xanh hàng đầu VN. Nhà trường cũng ghi dấu với 3 năm liên tiếp nhận giải thưởng chuyển đổi số quốc gia và mới đây được vinh danh tại SEI Awards 2025 ở hạng mục "Sáng kiến giáo dục thông minh".

Đến năm 2025, trường có 27 chương trình đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế FIBAA, ABET, AUN, đưa TVU trở thành một trong những trường đại học có số lượng chương trình đạt kiểm định quốc tế nhiều nhất khu vực ĐBSCL.

Trường ĐH Trà Vinh trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc ẢNH: NAM LONG

Ngoài ra, năm 2025, TVU có 5 ứng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư; 11 viên chức bảo vệ thành công luận án và được công nhận học vị tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa II; nhiều tập thể và cá nhân của trường được trao Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và giấy khen trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Nhân buổi họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường ĐH Trà Vinh đã trao 200 suất học bổng, với tổng trị giá trên 1,1 tỉ đồng cho sinh viên vượt khó học tốt.



