Cha tử vong, con gái mất tích, người vợ nhập viện sau vụ chìm ghe

Ngày 16.5, ông Lê Quốc Duy, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân (Cà Mau), xác nhận với PV Thanh Niên trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm ghe khiến người chồng tử vong, con gái 6 tuổi mất tích và người mẹ đang được cấp cứu.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 15.5, ghe mang số hiệu CM-10666 neo đậu tại khu vực kênh xáng Lương Thế Trân, thuộc ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân để chờ nước lớn, trên ghe có 3 người. Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 16.5, người dân gần hiện trường nghe tiếng kêu cứu trên kênh, nên tổ chức tìm kiếm.

Hiện trường vụ chìm ghe trên kênh xáng Lương Thế Trân khiến người cha tử vong, con gái mất tích ẢNH: G.B

Khi tiếp cận hiện trường, người dân phát hiện ghe đang chìm và nhanh chóng ứng cứu, đưa người gặp nạn lên bờ. Qua xác minh từ những người chứng kiến, cơ quan chức năng nghi vấn phương tiện tự "phá nước" và tự chìm.

Ba người gặp nạn gồm: anh N.H.K (40 tuổi), chị D.B.T (34 tuổi) và con gái N.T.H.Đ (6 tuổi, cùng ở xã An Phú, tỉnh An Giang).

Chị T. được đưa đi cấp cứu, anh K. đã được tìm thấy tử vong, trong khi cháu N.T.H.Đ vẫn chưa được tìm thấy.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Lương Thế Trân đã phối hợp Trạm giao thông đường thủy Hòa Trung cùng người dân trục vớt phương tiện, tìm kiếm nạn nhân mất tích và điều tiết giao thông qua khu vực xảy vụ chìm ghe nói trên.



