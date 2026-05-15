Vụ thiếu niên tử vong ở quán cà phê: Khởi tố bắt giam 15 bị can

Ngày 15.5, tin từ Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 15 bị can liên quan vụ nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công khiến một nam thiếu niên tử vong ở quán cà phê ở xã Tân Lộc.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa N.N.D (16 tuổi, ở ấp 7, xã Tân Lộc, Cà Mau) và nạn nhân L.H.M (17 tuổi, ở xã Thới Bình, Cà Mau).

Camera an ninh của quán ghi lại toàn bộ vụ việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khoảng 16 giờ 50 ngày 8.5, N.N.N (17 tuổi, ở xã Tân Lộc) gọi điện cho D. thông báo phát hiện M. đang ngồi tại quán cà phê C. với nội dung: "Bạn gỡ không, tụi nó bên C. nè".

D. trả lời: "Thôi tao không dám, anh em làm gì làm, tôi coi thôi, không tham gia". Tuy nhiên, sau cuộc gọi này, D. vẫn rủ thêm nhiều thanh thiếu niên khác điều khiển xe đến quán cà phê C., nhưng khi đến trước Trường THCS - THPT Tân Lộc thì gặp L.H.Đ (17 tuổi, ở xã Thới Bình) và N.T.P (15 tuổi, ở xã Tân Lộc) đang đứng đợi nên nhóm của D. dừng xe lại.

Một lúc sau, nhóm của B.L.Q.A (17 tuổi, ở phường An Xuyên, Cà Mau) tới. Khi gặp nhau, B.L.Q.A liên tục hỏi những người có mặt "cay không", rồi tiếp tục có nhiều lời lẽ mang tính kích động, thách thức để lôi kéo cả nhóm tham gia giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Sau đó, Q.A nói với cả nhóm: "Giờ anh em chơi không, để tao biết đường". Dù chưa ai trả lời, N.T.P vẫn điều khiển xe chở một người trong nhóm đi mua hung khí. Sau khi có hung khí, nhiều thanh thiếu niên cùng lên xe máy chạy thẳng đến quán cà phê. Đến nơi, cả nhóm lao vào dùng hung khí tấn công L.H.M khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera và truy xét những người liên quan. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng công an đã xác định và lần lượt bắt giữ 15 bị can để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan chức năng, trong 15 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có 12 người là học sinh. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, sử dụng hung khí chỉ từ những xích mích nhỏ trong đời sống.

Hiện Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra để xử lý các bị can tấn công khiến một thiếu niên tử vong ở quán cà phê theo quy định của pháp luật.