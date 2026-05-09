Vụ thiếu niên tử vong ở quán cà phê: Công an triệu tập 11 người

Liên quan vụ nhóm thanh niên lao vào tấn công khiến một thiếu niên tử vong ở quán cà phê xảy ra chiều 8.5, ngày 9.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia đánh, chém nạn nhân tại quán cà phê thuộc ấp 5, xã Tân Lộc



Theo kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa N.N.D (16 tuổi, ở ấp 7, xã Tân Lộc) và nạn nhân là L.H.M (17 tuổi, ở xã Thới Bình, Cà Mau).

Nạn nhân bị tấn công liên tiếp và ngã xuống sàn nhà tử vong

Trước khi vụ việc xảy ra, một người tên N.N gọi điện cho D. báo việc M. đang có mặt tại quán cà phê. Sau đó, nhiều thanh niên tụ tập bàn bạc, trong đó có người đi mua dao. Ít phút sau, nhóm này kéo đến quán cà phê rồi xông vào đánh, chém, đâm khiến M. tử vong.

Sau hơn 1 giờ truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã mời 11 người liên quan đến làm rõ, ban đầu xác định có 4 người trực tiếp tham gia tấn công nạn nhân.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 17 giờ 35 phút ngày 8.5, một nhóm khoảng 5 - 6 thanh niên mang theo hung khí xông vào quán cà phê thuộc ấp 5, xã Tân Lộc rồi bất ngờ tấn công 4 nam thanh thiếu niên đang ngồi bên trong. Trong các nạn nhân, có một người là con của chủ quán. Vụ tấn công khiến 1 người ngã gục, 3 người còn lại bỏ chạy thoát thân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một nam thiếu niên tử vong xung quanh có nhiều vết máu. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là L.H.M.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng tấn công khiến một thiếu niên tử vong ở quán cà phê.