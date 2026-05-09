Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cháy trụ ATM ngay trung tâm Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
09/05/2026 08:45 GMT+7

Sáng sớm 9.5, người dân phát hiện cháy trụ ATM trên đường Ngô Quyền trước trụ sở Bộ đội biên phòng Cà Mau, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều người hoảng hốt.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9.5, người dân lưu thông trên đường Ngô Quyền, phường An Xuyên, đoạn trước trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Cà Mau, phát hiện cháy trụ ATM.

Trụ ATM cháy rừng rực trước trụ sở Bộ đội Biên phòng Cà Mau - Ảnh 1.

Cháy trụ ATM trên đường Ngô Quyền ở Cà Mau

ẢNH: CTV

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát mạnh từ bên trong buồng ATM rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ trụ máy. Lửa cháy cuồn cuộn kèm theo cột khói đen đặc bốc lên nghi ngút giữa tuyến đường trung tâm.

Nhiều mảng nhựa cùng vật liệu bên ngoài máy ATM bị thiêu rụi, rơi vãi xuống vỉa hè. Vụ việc ATM bị cháy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 30 phút tích cực khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến trụ ATM cháy gần như hoàn toàn. Phần vỏ cùng các thiết bị bên trong hư hỏng nặng, chỉ còn trơ khung sắt sau vụ cháy.

Nguyên nhân vụ cháy trụ ATM đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Cháy lớn lúc sáng sớm, thiêu rụi cửa hàng bán quần áo, trụ ATM

TP.HCM: Cháy lớn lúc sáng sớm, thiêu rụi cửa hàng bán quần áo, trụ ATM

Một vụ cháy lớn tại xã Vĩnh Lộc B, TP.HCM khiến cửa hàng quần áo và trụ ATM bị thiêu rụi.

Khám phá thêm chủ đề

hỏa hoạn trụ sở bộ đội biên phòng cà mau cháy trụ ATM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận