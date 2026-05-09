Cháy trụ ATM ngay trung tâm Cà Mau

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9.5, người dân lưu thông trên đường Ngô Quyền, phường An Xuyên, đoạn trước trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Cà Mau, phát hiện cháy trụ ATM.

Cháy trụ ATM trên đường Ngô Quyền ở Cà Mau

ẢNH: CTV

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát mạnh từ bên trong buồng ATM rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ trụ máy. Lửa cháy cuồn cuộn kèm theo cột khói đen đặc bốc lên nghi ngút giữa tuyến đường trung tâm.

Nhiều mảng nhựa cùng vật liệu bên ngoài máy ATM bị thiêu rụi, rơi vãi xuống vỉa hè. Vụ việc ATM bị cháy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 30 phút tích cực khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến trụ ATM cháy gần như hoàn toàn. Phần vỏ cùng các thiết bị bên trong hư hỏng nặng, chỉ còn trơ khung sắt sau vụ cháy.

Nguyên nhân vụ cháy trụ ATM đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.