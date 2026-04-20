Video Thời sự

Truy tìm người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại trụ ATM ở Khánh Hòa

TT Phát triển Nội dung số
20/04/2026 09:15 GMT+7

Một người đàn ông đã lấy đi 128 triệu đồng bị bỏ quên tại trụ ATM ở Khánh Hòa mà không trình báo. Công an đang truy tìm danh tính để xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 1.4.2026, một người dân đến trụ ATM trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa) để nộp 128 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, do thao tác chưa hoàn tất, hệ thống đã trả lại toàn bộ số tiền vào hộc máy.

Người này sau đó rời đi mà không kiểm tra lại, vô tình bỏ quên toàn bộ số tiền ngay tại trụ ATM.

Chỉ ít phút sau, một người đàn ông khác xuất hiện. Khi phát hiện số tiền trong hộc máy, người này không trình báo mà nhanh chóng lấy toàn bộ rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an phường Bắc Cam Ranh đã phát đi thông báo truy tìm, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính người liên quan.

Cơ quan công an đề nghị người đã lấy số tiền sớm đến trình diện, giao nộp lại tài sản để được xem xét theo quy định.

Đồng thời, người dân nếu có thông tin liên quan cũng được kêu gọi phối hợp cung cấp cho cơ quan chức năng.

Lời khai tài xế xe công nghệ dùng gậy kim loại đánh người sau va chạm

Ngày 19.4.2026, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích xảy ra sau va chạm giao thông trên địa bàn.

