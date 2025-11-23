Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Hỏa hoạn lúc sáng sớm, người dân nỗ lực giúp chủ cơ sở di dời tài sản

Trần Kha
23/11/2025 11:01 GMT+7

Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên đường HT44 (TP.HCM) khiến một cơ sở làm loa thùng và một cơ sở làm dịch vụ đóng gói hàng hóa bị cháy, thiêu rụi nhiều tài sản.

Ngày 23.11, Công an phường Tân Thới Hiệp cùng Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cháy tại hẻm đường HT44. Vụ cháy khiến cơ sở làm loa thùng và cơ sở làm dịch vụ đóng gói hàng hóa liền kề bị cháy, nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi.

TP.HCM: Hỏa hoạn lúc sáng sớm, người dân nỗ lực giúp chủ cơ sở di dời tài sản- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy bên trong khu đất rộng hơn 1.000 mét vuông ở hẻm đường HT44, phường Tân Thới Hiệp (quận 12 cũ), TP.HCM.

Lúc này, các bảo vệ bên trong các cơ sở sản xuất cùng người dân huy động bình chữa cháy dập lửa. Mọi người cố gắng đưa thật nhiều tài sản bên trong khu vực cháy ra bên ngoài để giảm thiệt hại thấp nhất. Đám cháy sau đó lan qua các khu vực khác bên trong khu đất.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 Công an TP.HCM điều nhiều xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy.

TP.HCM: Hỏa hoạn lúc sáng sớm, người dân nỗ lực giúp chủ cơ sở di dời tài sản- Ảnh 2.

Đến gần 10 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang dập lửa tàn bên trong vụ cháy

ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy làm khung sắt, mái che cơ sở sản xuất đổ sập, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Đến gần 10 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang cho phong tỏa đường HT44 qua khu vực cháy. Bên trong cơ sở sản xuất bị cháy, khói vẫn tỏa ra, lực lượng chức năng vẫn đang dập lửa tàn, tránh lửa bùng phát trở lại.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy khiến một cơ sở làm loa thùng và cơ sở làm dịch vụ đóng gói hàng hóa bị cháy, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản đang được công an làm rõ.

