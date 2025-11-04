Đề xuất cán bộ có biến động tài sản 1 tỉ trở lên mới phải kê khai

Ngày 4.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tham nhũng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ẢNH: GIA HÂN

Nâng mức biến động tài sản phải kê khai

Theo dự thảo, Chính phủ đề xuất tăng giá trị kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác phải kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng. Việc này được cho là phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thời giá hiện nay, sau khi đã có nhiều thay đổi so với năm 2018.

Về giá trị tài sản, mức thu nhập để theo dõi biến động, xác minh tài sản, thu nhập, dự thảo cũng đề xuất tăng mức thu nhập biến động trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỉ đồng.

Chính phủ cho rằng, mức tăng này nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự ổn định trong thời gian dài, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với mức tăng giá trị tài sản phải kê khai lên khoảng 3 lần (từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng).

Thẩm tra nội dung trên, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành khi dự thảo nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai và nâng mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung.

Quy định mới vừa phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, vừa phản ánh đúng biến động giá cả và mức thu nhập hiện nay, bảo đảm tập trung quản lý, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập có giá trị lớn, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết đối với việc kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập giá trị nhỏ, qua đó sẽ nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

Song, cũng có ý kiến cho rằng, để bảo đảm tính ổn định của luật cũng như phù hợp với yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, không nên quy định cứng các mức định lượng bằng tiền trong luật.

Thay vào đó, nên giao Chính phủ quy định cụ thể các mức định lượng bằng tiền tại văn bản dưới luật để có thể điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Bổ sung quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập

Một nội dung quan trọng khác tại dự thảo luật, đó là bổ sung quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Chính phủ đề xuất các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập gồm: ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Thanh tra Chính phủ; TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan T.Ư của các tổ chức chính trị - xã hội; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thanh tra cấp tỉnh.

Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho hay, đa số ý kiến trong ủy ban tán thành với việc bổ sung quy định cụ thể về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên công tác tại các cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng tại luật Phòng, chống tham nhũng.

Việc sửa đổi này là cần thiết để thể chế hóa Quy định số 296-QĐ/TW ngày 30.5.2025 của Ban Chấp hành T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8.2.2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Theo đó, sẽ khắc phục được sự chồng chéo, trùng lặp trong phân định thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập giữa cơ quan của Đảng và cơ quan nhà nước thời gian qua.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, luật chỉ nên quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước, không quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan Đảng.

Nhóm ý kiến này đề nghị vẫn giữ quy định có tính nguyên tắc tại luật hiện hành, theo đó, cơ quan có thẩm quyền của Đảng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác trong các cơ quan, tổ chức Đảng. Việc xác định cụ thể cơ quan nào của Đảng có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên thuộc thẩm quyền riêng của Đảng.