Nhóm thanh niên mang hung khí lao vào quán tấn công khiến 1 người tử vong

Gia Bách
08/05/2026 22:06 GMT+7

Một nhóm niên mang hung khí xông vào quán cà phê ở xã Tân Lộc (Cà Mau) tấn công 4 thanh thiếu niên đang ngồi bên trong khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Chiều 8.5, một nhóm thanh niên mang hung khí xông vào quán cà phê ở xã Tân Lộc (tỉnh Cà Mau) tấn công 4 nam thanh thiếu niên đang ngồi bên trong khiến 1 người tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được công an khẩn trương điều tra, truy tìm các nghi phạm liên quan.

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm thanh niên xông vào quán tấn công 4 thanh thiếu niên đang ngồi bên trong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 35 phút cùng ngày, một nhóm khoảng 5 - 6 thanh niên mang theo hung khí xông vào quán cà phê thuộc ấp 5, xã Tân Lộc rồi bất ngờ tấn công 4 nam thanh niên đang ngồi bên trong. Trong các nạn nhân, có một người là con của chủ quán. Vụ tấn công khiến 1 người ngã gục, 3 người còn lại bỏ chạy thoát thân.

Nạn nhân bị tấn công ngã gục xuống sàn nhà và tử vong tại chỗ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một nam thiếu niên nằm bất động, xung quanh có nhiều vết máu. Nhân viên trạm y tế xác định người này đã tử vong. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là L.H.M (17 tuổi, ở ấp 1, xã Thới Bình, Cà Mau).

Công an xã Tân Lộc đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm hiện trường, truy tìm nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công khiến 1 thiếu niên tử vong và điều tra làm rõ vụ việc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
