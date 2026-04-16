Quán cà phê, thư viện TP.HCM kín chỗ: Nhiều người tìm đến vì 'ở nhà chịu không nổi'

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở TP.HCM, khái niệm "về nhà" bỗng trở nên... xa lạ với nhiều người. Thay vào đó, một cuộc "di cư" đến những nơi có máy lạnh đang diễn ra. Quán cà phê, thư viện và trung tâm thương mại trở thành nơi ưu tiên để học tập và làm việc.

Tìm kiếm chỗ ngồi ở quán cà phê

Dù sở hữu diện tích lên tới 2.000 m2, quán cà phê Bamos (phường Thủ Đức) vẫn luôn trong tình trạng kín bàn. Ghi nhận tại đây, khoảng 10 giờ sáng, các khu vực máy lạnh đã kín chỗ.

Trong số những người đang miệt mài bên máy tính có Vũ Hoài Linh (22 tuổi). Hiện tại, Linh đang ở kí túc xá Khu B (Đại học Quốc gia TP.HCM). Dù phòng của Linh ở được xem là khá mát mẻ so với các phòng khác, nhưng cô gái vẫn cảm thấy oi bức, ngột ngạt.

Một góc không gian máy lạnh ở quán cà phê Bamos ẢNH: NI NA

"Trong phòng đã bật hết công suất 2 quạt trần lớn và 1 quạt cá nhân thổi trực tiếp vào người, 2 cửa sổ cũng mở tung nhưng mình vẫn thấy nóng. Có những đêm mình phải thức dậy đi tắm vài lần", Hoài Linh chia sẻ. Cái nóng oi ả cũng khiến nhịp sinh hoạt của Linh thay đổi khi thường xuyên phải thức giấc sớm hơn bình thường vì không chịu nổi nhiệt độ trong phòng.

Làm công việc content marketing với mức lương 6 triệu đồng/tháng, Linh thừa nhận việc bỏ ra 50.000 - 60.000 đồng mỗi ngày để "mua chỗ ngồi" ở quán cà phê là một khoản chi phí không nhỏ. "Mình rất tiếc tiền, nhưng mình vẫn chấp nhận. Công ty có văn phòng nhưng quá xa nơi ở nên mình chọn làm việc từ xa. Làm việc tại phòng thì không thể tập trung vì quá nóng", Linh bộc bạch.

Hương Uyên cùng nhóm bạn của mình rủ nhau ra quán cà phê để cùng "chạy" deadline ẢNH: NI NA

Cùng chung nỗi ám ảnh về những căn phòng trọ nóng như lò nung, Hương Uyên (21 tuổi, sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing) cũng thường xuyên cùng nhóm bạn tìm đến quán cà phê để "chạy" deadline. Theo Hương Uyên, không khí trong phòng trọ rất bí bách, dù bật quạt liên tục vẫn thấy nóng. "Vì vậy, nhóm mình thường rủ nhau ra quán cà phê. Ở đây vừa có máy lạnh, vừa có không gian thoải mái để ăn uống và thảo luận bài vở cùng nhau", Uyên nói.

"Những ngày nắng nóng đỉnh điểm này, trung bình mỗi ngày chúng tôi phục vụ khoảng 800 - 1.000 ly nước" là chia sẻ của Nguyễn Châu Gia Bảo, một nhân viên tại quán. Khách đông đến mức 3 bạn pha chế trong quán phải làm việc liên tục, có nhiều khách phải chờ gần 20 phút mới có nước uống.

Giải pháp "trốn nắng" 0 đồng

Đối với các sinh viên chưa đi làm, thư viện trường học trở thành điểm "di cư" ưu tiên vì có máy lạnh và hoàn toàn miễn phí. Ghi nhận lại thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (phường Linh Trung, TP.HCM), từ 8 giờ sáng đã có nhiều sinh viên đến để học bài, đọc sách.

Thư viện Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đông người từ sáng sớm ẢNH: NI NA

Sức nóng gay gắt khiến khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều hằng ngày trở thành nỗi "ác mộng" với nhiều người, trong đó có Kiều Giang (26 tuổi, sinh viên của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). Dù ở trọ cách trường tới 6 km, Giang vẫn chọn di chuyển quãng đường xa để đến thư viện thay vì ở lại căn phòng 12 m2 của mình.

"Phòng trọ rất nhỏ, trần nhà lại lợp tôn nên nóng lắm. Ở trong phòng bật quạt liên tục mà mồ hôi vẫn đổ", Giang chia sẻ. Đi thư viện là giải pháp tối ưu để vừa tiết kiệm chi phí, vừa có môi trường mát mẻ để tập trung khi cái nóng ngoài trời đã vượt ngưỡng chịu đựng.

Kiều Giang không ngại vượt 6 km đến thư viện trường để "trốn" nắng ẢNH: NI NA

Chung hoàn cảnh đó, Quỳnh Nga (20 tuổi) cũng phải "bám trụ" thư viện ngay sau giờ học do phòng không có máy lạnh nên luôn cảm thấy nắng nóng ẢNH: NI NA

Được biết, thư viện Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mở cửa từ 7 giờ 30 đến 20 giờ tối. Hệ thống 8 máy lạnh được bật từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều để giúp các bạn sinh viên có không gian học tập tốt hơn.

Không riêng thư viện "0 đồng", nhiều trung tâm thương mại cũng đang trở thành điểm "di cư" miễn phí của người trẻ trong những ngày TP.HCM nắng nóng gay gắt. Ghi nhận của PV Thanh Niên, vào khung giờ từ 11 giờ trưa tới 15 giờ chiều, khá đông bạn trẻ tìm đến các trung tâm thương mại để tránh nóng, nghỉ chân, trò chuyện hoặc đơn giản là đi dạo trong không gian máy lạnh mát mẻ.

Nhiều quán cà phê trong trung tâm thương mại cũng đông khách ẢNH: HÀ THƯƠNG

Với nhiều sinh viên, đây là lựa chọn phù hợp khi vừa tiết kiệm chi phí, vừa có chỗ ngồi thoải mái giữa lúc thời tiết ngoài trời hầm hập như thiêu đốt.

Ái Hậu (19 tuổi, quê ở Đồng Tháp) cho biết, trung tâm thương mại là địa điểm quen thuộc của bản thân và nhóm bạn mỗi khi thời tiết quá oi bức. "Tụi mình là sinh viên nên cũng không có nhiều chi phí. Vào trung tâm thương mại thì không nhất thiết phải mua sắm mà vẫn có thể đi dạo, ngồi nghỉ, trò chuyện thoải mái với nhau", Hậu chia sẻ.