TP.HCM nắng nóng gay gắt, nhiều người ghé các 'trạm nước 0 đồng' ven đường

Thái Hòa
Thái Hòa
29/03/2026 13:25 GMT+7

Giữa nắng nóng gay gắt tại TP.HCM, nhiều người đi đường ghé các điểm nước miễn phí ven đường để giải nhiệt trước khi tiếp tục hành trình.

Những ngày gần đây, TP.HCM bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, nắng nóng tại TP.HCM có xu hướng kéo dài và gia tăng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 - 36oC. Đặc biệt, khung giờ nắng gắt tập trung từ 12 giờ đến 15 giờ mỗi ngày.

Khi đường phố nắng nóng hầm hập, những bình nước miễn phí đặt dọc các vỉa hè được ví như "người bạn đường". Không khó để bắt gặp các "trạm tiếp nước" xuất hiện trên nhiều tuyến đường. Những bình nước này được đặt ngay ngắn luôn kèm dòng chữ "miễn phí", sẵn sàng phục vụ bất kỳ ai có nhu cầu dừng lại giải khát.

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Những bình nước 0 đồng làm dịu mát người đi đường - Ảnh 1.

Bình trà đặt trước cổng chùa Phú Long trên đường Huỳnh Văn Bánh thu hút nhiều người ghé lại. Chùa còn dựng mái che và bố trí kệ đựng ly để tiện sử dụng

ẢNH: THÁI HÒA

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Những bình nước 0 đồng làm dịu mát người đi đường - Ảnh 2.

Chị Hồng Dung (60 tuổi) làm nghề chạy xe công nghệ cho biết hơn 10 năm qua hầu như lần nào đi ngang qua cũng dừng lại lấy nước. “Trà ở đây thơm lắm, lúc nào cũng mát lạnh”, chị nói

ẢNH: THÁI HÒA

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Những bình nước 0 đồng làm dịu mát người đi đường - Ảnh 3.

Bình trà do ông Nguyễn Văn Lộc (61 tuổi), bảo vệ tại chùa phụ trách. Trong đợt nắng nóng, ông phải châm nước liên tục để luôn sẵn sàng phục vụ người đi đường. “Mỗi sáng tôi dậy từ 4 giờ để nấu khoảng 15 lít trà”, ông chia sẻ

ẢNH: THÁI HÒA

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Những bình nước 0 đồng làm dịu mát người đi đường - Ảnh 4.

Các dụng cụ như ca, ly được ông Lộc vệ sinh kỹ sau mỗi lần sử dụng

ẢNH: THÁI HÒA

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Những bình nước 0 đồng làm dịu mát người đi đường - Ảnh 5.

Nhiều người cũng trở thành “khách quen” mỗi khi đi ngang qua đây

ẢNH: THÁI HÒA

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Những bình nước 0 đồng làm dịu mát người đi đường - Ảnh 6.

Tiệm bánh mì đối diện chùa Phú Long cũng đặt bình nước miễn phí, phục vụ người đi đường và shipper đến nhận đơn

ẢNH: THÁI HÒA

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Những bình nước 0 đồng làm dịu mát người đi đường - Ảnh 7.

Bình nước miễn phí của bà Lương Thị Nga (53 tuổi) trên đường Trường Chinh luôn được đặt sẵn từ sáng cho tới đêm khuya “Tôi cứ mua sẵn 4 - 5 thùng để đó hết là sẽ mang ra thêm liền”, bà Nga kể

ẢNH: THÁI HÒA

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Những bình nước 0 đồng làm dịu mát người đi đường - Ảnh 8.

Ngoài nước lọc và trà đá, bình nước sả chanh của chị Phương Uyên (35 tuổi) trên đường Trường Sa cũng được nhiều người ghé qua. Đợt nắng nóng cao điểm này, mỗi ngày chị chuẩn bị gần 30 lít trà, chi phí khoảng 50.000 đồng. “Thấy người ta uống xong còn hứng mang đi nữa là mình vui rồi”, chị chia sẻ

ẢNH: THÁI HÒA

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Những bình nước 0 đồng làm dịu mát người đi đường - Ảnh 9.

Trên các tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa, nhiều điểm nước miễn phí được duy trì, tiếp sức người dân trong những ngày nắng nóng

ẢNH: THÁI HÒA

Thời tiết TP.HCM nắng nóng, người dân che kín từ đầu đến chân khi ra đường

Thời tiết TP.HCM nắng nóng, người dân che kín từ đầu đến chân khi ra đường

