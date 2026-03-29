TP.HCM nắng nóng gay gắt, nhiều người ghé các 'trạm nước 0 đồng' ven đường

Giữa nắng nóng gay gắt tại TP.HCM, nhiều người đi đường ghé các điểm nước miễn phí ven đường để giải nhiệt trước khi tiếp tục hành trình.
Những ngày gần đây, TP.HCM bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, nắng nóng tại TP.HCM có xu hướng kéo dài và gia tăng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 - 36oC. Đặc biệt, khung giờ nắng gắt tập trung từ 12 giờ đến 15 giờ mỗi ngày.
Khi đường phố nắng nóng hầm hập, những bình nước miễn phí đặt dọc các vỉa hè được ví như "người bạn đường". Không khó để bắt gặp các "trạm tiếp nước" xuất hiện trên nhiều tuyến đường. Những bình nước này được đặt ngay ngắn luôn kèm dòng chữ "miễn phí", sẵn sàng phục vụ bất kỳ ai có nhu cầu dừng lại giải khát.
Nắng nóng lan rộng, đầu tuần tới TP.HCM tăng nhiệt
