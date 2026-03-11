Thời tiết TP.HCM nắng nóng, người dân che kín từ đầu đến chân khi ra đường

Trưa nay 11.3, thời tiết TP.HCM nắng nóng với nền nhiệt cao khiến nhiều người tại khu vực trung tâm ra đường cảm nhận rõ không khí oi bức, mặt đường hắt hơi nóng.

Trên nhiều tuyến đường, người đi xe máy phải mặc áo khoác chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành, thậm chí quấn kín khăn để hạn chế nắng gắt. Nhiều người tranh thủ dừng dưới bóng cây hoặc các mái hiên ven đường để tránh nắng khi chờ đèn đỏ.

Thời tiết TP.HCM nắng nóng, người dân trùm kín mít khi ra đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận, vào khung giờ giữa trưa, lượng người di chuyển ngoài trời vẫn khá đông nhưng phần lớn đều che chắn kín mít.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, thời tiết TP.HCM nắng nóng là do cao lạnh lục địa di chuyển dần ra phía đông và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu.



Dự báo hôm nay, thời tiết TP.HCM, Nam bộ có mây thay đổi, trưa chiều trời nắng. Khu vực Đông Nam bộ cục bộ có nắng nóng. Chiều và tối có mưa giông vài nơi, cục bộ mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ khoảng 32 - 35oC, có nơi trên 35oC, miền Tây dao động từ 31 - 34oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu trở lại ở phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới có mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối có mưa giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo, nhiệt độ những ngày tới sẽ tăng nhẹ, tiếp tục nắng nóng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng dự báo diễn biến các hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực trong 10 ngày tới: áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, khoảng ngày 12 - 13.3 được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu.

Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ, từ ngày 17.3 xu hướng giảm dần cường độ, sau hoạt động yếu.

Theo dự báo, khoảng từ ngày 13.3, nhiệt độ nhiều phường, xã ở TP.HCM sẽ chạm ngưỡng 35oC. Đến ngày 14.3 và những ngày tiếp theo, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 36oC. Đây là nhiệt độ được đo trong lều khí tượng, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn từ 3 - 4oC do nhiệt tỏa ra bê tông, cục nóng máy lạnh của các tòa nhà văn phòng, phương tiện giao thông...

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết xu hướng nắng nhiều vào ban ngày, trời hanh khô do độ ẩm thấp, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Đồng thời, khả năng có mưa trái mùa xuất hiện cục bộ vào chiều tối kèm theo giông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.