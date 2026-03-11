Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Clip ô tô gắn đèn lạ gây chói mắt xe phía sau: CSGT TP.HCM xử phạt

Vũ Phượng
Vũ Phượng
11/03/2026 09:30 GMT+7

Clip ô tô gắn đèn lạ phát ánh sáng mạnh gây chói mắt xe phía sau lan truyền trên mạng. CSGT TP.HCM nhanh chóng xác minh, mời tài xế lên làm việc và xử phạt.

Một đoạn clip ô tô gắn đèn lạ phát ánh sáng mạnh, gây chói mắt xe phía sau khi lưu thông gần ngã tư Bảy Hiền (TP.HCM) lan truyền trên mạng xã hội những ngày cuối tháng 2.2026. Sau khi tiếp nhận phản ánh, CSGT TP.HCM nhanh chóng xác minh và xử phạt tài xế vì hành vi lắp thêm đèn trái quy định.

Clip ô tô gắn đèn lạ gây chói mắt xe phía sau, CSGT TP.HCM xử phạt - Ảnh 1.

Hình ảnh xe ô tô gắn 2 đèn chiếu sáng 2 bên gây chói mắt xe phía sau

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh trong clip, chiếc ô tô này lắp thêm đèn chiếu sáng ở hai bên thành xe, phía dưới gương chiếu hậu. Nguồn sáng phát ra từ các đèn này khá mạnh, gây chói mắt và ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện lưu thông phía sau.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Đến ngày 7.3, lực lượng chức năng gửi thông báo mời chủ phương tiện ô tô mang biển số trên đến trụ sở để làm việc.

Qua làm việc trong cùng ngày, cơ quan chức năng xác định ông T.V.H (56 tuổi, ở phường An Lạc, TP.HCM) là chủ phương tiện, đồng thời cũng là người điều khiển chiếc ô tô 50E-677.XX vào thời điểm đoạn clip được ghi lại.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. về hành vi lắp thêm đèn ở 2 bên thành xe, theo điểm a khoản 3 điều 13 Nghị định 168/2024. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 1,5 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng kỹ thuật ban đầu của xe, tháo bỏ các thiết bị lắp thêm không đúng quy định.

Tại buổi làm việc, ông H. đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng ý với quyết định xử phạt của lực lượng chức năng. Tài xế cũng chủ động tháo gỡ 2 đèn chiếu sáng gắn ở 2 bên gương chiếu hậu của xe và cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Clip ô tô gắn đèn lạ gây chói mắt xe phía sau, CSGT TP.HCM xử phạt - Ảnh 2.

CSGT Tân Sơn Nhất mời chủ xe cũng người điều khiển phương tiện đến lập biên bản xử phạt

ẢNH: PC08

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, thời gian gần đây tình trạng phương tiện tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng công suất lớn hoặc đèn tự chế vẫn diễn ra khá phổ biến. Các loại đèn này xuất hiện trên nhiều phương tiện như xe máy, ô tô con, xe khách, xe tải… không chỉ trên các tuyến quốc lộ mà còn tại nhiều tuyến đường trong khu dân cư và các đô thị lớn.

Việc sử dụng các loại đèn có cường độ sáng lớn, lắp đặt không đúng quy định có thể gây chói mắt, làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông, từ đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đúng các quy định về an toàn kỹ thuật của phương tiện, không tự ý thay đổi kết cấu hoặc lắp thêm thiết bị chiếu sáng trái quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng mong người dân tiếp tục phối hợp, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng có cơ sở xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM sắp triển khai camera AI phát hiện tài xế dùng điện thoại khi lái xe

CSGT TP.HCM sắp triển khai camera AI phát hiện tài xế dùng điện thoại khi lái xe

CSGT TP.HCM đang nghiên cứu triển khai camera AI tích hợp thiết bị giám sát hành trình để phát hiện tài xế dùng điện thoại, không thắt dây an toàn hoặc mất tập trung khi lái xe.

Clip máy xúc 'chạy' trên sà lan giữa kênh Bến Nghé: CSGT xử phạt

CSGT TP.HCM ghi hình phạt nguội nhiều lỗi khi đi qua đường sắt

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM đèn lạ ô tô gắn đèn lạ đèn chói mắt mạng xã hội Bảy Hiền CSGT Tân Sơn Nhất xử phạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận