Clip ô tô gắn đèn lạ gây chói mắt xe phía sau: CSGT TP.HCM xử phạt

Một đoạn clip ô tô gắn đèn lạ phát ánh sáng mạnh, gây chói mắt xe phía sau khi lưu thông gần ngã tư Bảy Hiền (TP.HCM) lan truyền trên mạng xã hội những ngày cuối tháng 2.2026. Sau khi tiếp nhận phản ánh, CSGT TP.HCM nhanh chóng xác minh và xử phạt tài xế vì hành vi lắp thêm đèn trái quy định.

Hình ảnh xe ô tô gắn 2 đèn chiếu sáng 2 bên gây chói mắt xe phía sau ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh trong clip, chiếc ô tô này lắp thêm đèn chiếu sáng ở hai bên thành xe, phía dưới gương chiếu hậu. Nguồn sáng phát ra từ các đèn này khá mạnh, gây chói mắt và ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện lưu thông phía sau.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Đến ngày 7.3, lực lượng chức năng gửi thông báo mời chủ phương tiện ô tô mang biển số trên đến trụ sở để làm việc.

Qua làm việc trong cùng ngày, cơ quan chức năng xác định ông T.V.H (56 tuổi, ở phường An Lạc, TP.HCM) là chủ phương tiện, đồng thời cũng là người điều khiển chiếc ô tô 50E-677.XX vào thời điểm đoạn clip được ghi lại.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. về hành vi lắp thêm đèn ở 2 bên thành xe, theo điểm a khoản 3 điều 13 Nghị định 168/2024. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 1,5 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng kỹ thuật ban đầu của xe, tháo bỏ các thiết bị lắp thêm không đúng quy định.

Tại buổi làm việc, ông H. đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng ý với quyết định xử phạt của lực lượng chức năng. Tài xế cũng chủ động tháo gỡ 2 đèn chiếu sáng gắn ở 2 bên gương chiếu hậu của xe và cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

CSGT Tân Sơn Nhất mời chủ xe cũng người điều khiển phương tiện đến lập biên bản xử phạt ẢNH: PC08

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, thời gian gần đây tình trạng phương tiện tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng công suất lớn hoặc đèn tự chế vẫn diễn ra khá phổ biến. Các loại đèn này xuất hiện trên nhiều phương tiện như xe máy, ô tô con, xe khách, xe tải… không chỉ trên các tuyến quốc lộ mà còn tại nhiều tuyến đường trong khu dân cư và các đô thị lớn.

Việc sử dụng các loại đèn có cường độ sáng lớn, lắp đặt không đúng quy định có thể gây chói mắt, làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông, từ đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đúng các quy định về an toàn kỹ thuật của phương tiện, không tự ý thay đổi kết cấu hoặc lắp thêm thiết bị chiếu sáng trái quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng mong người dân tiếp tục phối hợp, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng có cơ sở xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.