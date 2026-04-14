Đứng ven đường, ngồi quán cà phê hàng giờ để 'săn' ảnh máy bay ở TP.HCM

Phạm Hữu
14/04/2026 06:06 GMT+7

Để ghi lại khoảnh khắc máy bay cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều bạn trẻ ở TP.HCM sẵn sàng chờ đợi hàng giờ ở quán cà phê hoặc ven đường, theo đuổi niềm đam mê chụp ảnh.

Những bức ảnh máy bay của 2 sinh viên Phùng Quang Minh và Ngô Trần Nhân Kiệt (Học viện Hàng không Việt Nam, TP.HCM) thực hiện trong khoảng thời gian khác nhau. Những chiếc máy bay lướt qua bầu trời và đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất ở TP.HCM luôn có sức hút cũng là niềm đam mê của 2 bạn trẻ này.

Để có ảnh đẹp, Minh và Nhân thường chọn các quán cà phê gần sân bay trên các tuyến đường như Quang Trung, Nguyễn Văn Công hay Phạm Văn Bạch, ngồi chờ nhiều tiếng đồng hồ. Có những hôm Minh và Kiệt không ngồi quán cà phê mà chỉ đứng ven đường, chụp nhanh vài khoảnh khắc rồi rời đi.

Bất kể ngày hay đêm, xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất luôn có những bạn trẻ "săn" ảnh máy bay lúc cất và hạ cánh

ẢNH: NHÂN KIỆT

Minh và Kiệt cho biết rất thích chụp máy bay bởi mọi loại máy bay đều có hình dáng và nét đặc trưng riêng

ẢNH: NHÂN KIỆT

Những bức ảnh được Minh lưu lại, giữ làm kỷ niệm cho niềm đam mê chụp máy của mình

ẢNH: QUANG MINH

Những chiếc máy bay lướt qua bầu trời TP.HCM trở thành khoảnh khắc được nhiều người “săn” ảnh chờ đợi

ẢNH: QUANG MINH

Theo 2 sinh viên này, thời điểm chụp hình máy bay đẹp nhất vào khoảng tháng 1 - 4 hằng năm năm, đồng thời thời gian ban ngày là lúc lý tưởng nhất vì ánh sáng tốt, giúp chất lượng ảnh đẹp hơn.

Minh cho biết mỗi loại máy bay đều có hình dáng và nét đặc trưng riêng nên đều đáng để ghi lại. Tuy vậy, khiến Minh ấn tượng nhất vẫn là loại Airbus A380 - dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới, nổi bật với thiết kế đồ sộ và đẹp mắt. Đồng thời, máy bay này rất khó chụp ở Việt Nam vì không phải sân bay nào cũng có thể đón được.

Trong khi đó, Kiệt cũng cho biết thường chụp hình máy bay vào lúc đêm tối. Có những chuyến bay đặc biệt, máy bay đẹp Kiệt sẵn sàng thức và chờ đợi để chụp được.

Trong những ngày này, Minh và Kiệt tiếp tục đến vị trí quen thuộc ở khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất để chờ khoảnh khắc đặc biệt là chiếc máy bay của một hãng hàng không Đài Loan với lớp sơn quảng cáo bộ phim hoạt hình Zootopia 2 bay qua.

Nhiều máy bay của các hãng hàng không nước ngoài được các bạn trẻ chụp lại

ẢNH: QUANG MINH

Cảnh máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: QUANG MINH

Những chiếc máy bay chỉ xuất hiện trên bầu trời gần sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian ngắn, nhưng người chụp có thể phải chờ đợi hàng giờ

ẢNH: QUANG MINH

Mỗi dòng máy bay có hình dáng và đặc điểm riêng, tạo nên sự đa dạng trong các bức ảnh

ẢNH: QUANG MINH

Cảnh máy bay của hãng China Airlines cất cánh được Minh chụp lại từ một quán cà phê sát sân bay

ẢNH: QUANG MINH

Ngoài buổi sáng, đêm xuống các nhiếp ảnh gia nghiệp dư này cũng tìm đến sân bay chụp ảnh

ẢNH: NHÂN KIỆT

Ban đêm thường là lúc các máy bay cỡ lớn đến sân bay Tân Sơn Nhất, cho nên Kiệt rất thường xuyên canh giờ để có thể săn được vào thời điểm ưng ý

ẢNH: NHÂN KIỆT

Cảnh trực thăng đáp trên nóc tòa nhà Bệnh viện 175 mà Kiệt chụp được

ẢNH: NHÂN KIỆT

HÌnh ảnh máy bay giữa hoàng hôn ở TP.HCM những ngày tháng 4

ẢNH: NHÂN KIỆT

Đi máy bay về quê ăn tết: '10 năm không về, mơ cũng không dám nghĩ'

Ngày 12.2, Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026 đưa 550 lao động khó khăn về quê ăn tết. Nhiều người cho biết được đi máy bay về quê dịp tết là điều chưa từng dám nghĩ tới.

