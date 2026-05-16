Vụ cha tử vong, con mất tích sau vụ chìm ghe: Tìm thấy thi thể con gái

Chiều 16.5, thông tin từ Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi trong vụ chìm ghe chở vật liệu xây dựng xảy ra trên tuyến kênh xáng Lương Thế Trân (xã Lương Thế Trân).

Vị trí phát hiện thi thể bé gái cách hiện trường khoảng 3 km về hướng xã Sông Đốc, thuộc địa bàn xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé gái cách hiện trường khoảng 3 km Ảnh: CTV

Sau khi đưa thi thể lên bờ, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình đưa cháu về lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau thành lập đoàn công tác đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn là mẹ cháu bé nói trên.

Tại đây, ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau thay mặt đoàn công tác đã động viên, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, mong gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định tinh thần.

Trước mắt, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau hỗ trợ gia đình 4 triệu đồng; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau hỗ trợ 5 triệu đồng; UBND xã Lương Thế Trân hỗ trợ thêm 5 triệu đồng.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 23 giờ ngày 15.5, ghe chở vật liệu xây dựng mang số hiệu CM-10666 neo đậu tại khu vực kênh xáng Lương Thế Trân, thuộc ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân để chờ nước lớn, trên ghe có 3 người. Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng 16.5, người dân gần hiện trường nghe tiếng kêu cứu trên kênh, nên tổ chức tìm kiếm.

Khi tiếp cận hiện trường, người dân phát hiện ghe đang chìm và nhanh chóng ứng cứu, đưa người gặp nạn lên bờ.

Ba người gặp nạn gồm anh N.H.K (40 tuổi), chị D.B.T (34 tuổi) và con gái N.T.H.Đ (6 tuổi, cùng ở xã An Phú, tỉnh An Giang). Chị T. được đưa đi cấp cứu, anh K. tử vong và con gái 6 tuổi mất tích. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định chiếc ghe có thể bị phá nước dẫn đến chìm ghe.