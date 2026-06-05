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Thời sự Pháp luật

Công an giám định gói thầu hơn 775 tỉ tại bệnh viện 1.200 giường ở Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
05/06/2026 11:51 GMT+7

Dù đã sử dụng gần 63% thời gian hợp đồng, gói thầu xây lắp trị giá hơn 775 tỉ đồng tại Bệnh viện 1.200 giường ở Cà Mau mới đạt hơn 30% giá trị thực hiện.

Ngày 6.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cà Mau đã quyết định trưng cầu giám định quá trình lập và thực hiện hồ sơ thầu đối với gói thầu số 27 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường (bệnh viện 1.200 giường).

Đây là gói thầu có quy mô tài chính lớn, giá trị dự toán được phê duyệt lên đến hơn 822 tỉ đồng. Sau quá trình đấu thầu, giá trúng thầu hơn 775 tỉ đồng. 


Công an giám định gói thầu hơn 775 tỉ tại bệnh viện 1.200 giường ở Cà Mau- Ảnh 1.

Gói thầu số 27 thuộc dự án bệnh viện 1.200 giường đang trong quá trình thi công (ảnh chụp ngày 27.5)

ẢNH: G.B

Trước đó, ngày 2.2.2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định thụ lý giải quyết tố giác tội phạm có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong công tác đấu thầu gói thầu này.

Theo hồ sơ, ngày 18.3.2025, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 27. Liên danh Tổng công ty 319 và Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 trúng thầu với giá hơn 775 tỉ đồng.

Hợp đồng được ký ngày 31.3.2025, thời gian thực hiện 525 ngày, từ 15.4.2025 đến 22.9.2026.

Theo báo cáo của đơn vị thi công, đến cuối tháng 3.2026, gói thầu đã triển khai được 330 ngày, tương đương 62,85% thời gian hợp đồng. Tuy nhiên, giá trị thực hiện mới đạt khoảng hơn 218 tỉ đồng, tương ứng 30,78% giá trị hợp đồng.

Mới đây, ngày 3.6, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công công trình bệnh viện 1.200 giường. Tại buổi làm việc, chủ đầu tư báo cáo một số hạng mục còn chậm tiến độ do khó khăn về nguồn vật liệu và việc huy động nhân lực của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thi công.

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện 1.200 giường được khởi động năm 2021, chính thức khởi công ngày 19.4.2025 trên diện tích hơn 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng.

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