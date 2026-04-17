Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Cấm đấu thầu 4 năm với Công ty Nhật Phát do gian lận

Lê Lâm
17/04/2026 16:55 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Nai cấm Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát tham gia đấu thầu 4 năm do hành vi gian lận hồ sơ tại dự án đường Trảng Bom - Cây Gáo.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trên địa bàn tỉnh đối với Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát, trụ sở tại phường Trảng Dài (Đồng Nai).

Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai cấm Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát tham gia đấu thầu 4 năm

ẢNH: LÊ LÂM

Quyết định này nêu rõ lý do: Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát đã gian lận trong đấu thầu (làm giả hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu), làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu khi tham dự gói thầu số 11 (tư vấn) giám sát thi công (toàn bộ công trình) thuộc dự án đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hành vi trên bị cấm trong hoạt động đấu thầu quy định tại điểm a khoản 4 điều 16, luật Đấu thầu năm 2023.

Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm (kể từ thời điểm ra quyết định là ngày 15.4.2026) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định trên, Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát có trụ sở chính ở tổ 27, khu phố 4, phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai). Mã số doanh nghiệp cấp lần đầu vào năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 5 vào năm 2025.

Tin liên quan

Khởi tố vụ án tại ACV, điều tra sai phạm về đấu thầu, hối lộ

Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Khám phá thêm chủ đề

cấm đấu thầu Công ty Nhật Phát bị cấm đấu thầu UBND tỉnh Đồng Nai hành vi gian lận dự án đường Trảng Bom - Cây gáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận