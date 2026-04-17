Đồng Nai: Cấm đấu thầu 4 năm với Công ty Nhật Phát do gian lận

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trên địa bàn tỉnh đối với Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát, trụ sở tại phường Trảng Dài (Đồng Nai).

Quyết định này nêu rõ lý do: Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát đã gian lận trong đấu thầu (làm giả hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu), làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu khi tham dự gói thầu số 11 (tư vấn) giám sát thi công (toàn bộ công trình) thuộc dự án đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hành vi trên bị cấm trong hoạt động đấu thầu quy định tại điểm a khoản 4 điều 16, luật Đấu thầu năm 2023.

Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm (kể từ thời điểm ra quyết định là ngày 15.4.2026) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định trên, Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát có trụ sở chính ở tổ 27, khu phố 4, phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai). Mã số doanh nghiệp cấp lần đầu vào năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 5 vào năm 2025.