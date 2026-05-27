Tìm thấy thi thể bé gái bị lũ cuốn mất tích ở hồ Đan Kia

27/05/2026 14:55 GMT+7

Sau 4 ngày tìm kiếm tại phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi bị nước lũ cuốn mất tích cách hiện trường khoảng 6 km.

Chiều 27.5, lãnh đạo phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng của phường phối hợp lực lượng PCCC - cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể bé P.T.N (13 tuổi), nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích trước đó.

Lực lượng chức năng tìm kiếm bé gái bị nước lũ cuốn mất tích tại hồ Đan Kia

ẢNH: C.T.V

Cụ thể, khoảng 12 giờ 55 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé N. tại lòng hồ Đan Kia, khu vực gần trạm bơm nước của Nhà máy nước Đan Kia, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 6 km.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, vụ việc xảy ra đầu giờ chiều 24.5, thời điểm khu vực phường Lang Biang - Đà Lạt xuất hiện mưa lớn kéo dài, khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh. Trong lúc đi qua cây cầu bắc qua con suối tại tổ dân phố Bon Nơr B (phường Lang Biang - Đà Lạt), bé gái không may bị nước lũ cuốn mất tích.

Suốt 4 ngày qua, hàng trăm người đã tham gia tìm kiếm thi thể bé gái bị nước lũ cuốn mất tích

ẢNH: L.V

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND phường Lang Biang - Đà Lạt đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự phường, lực lượng dân quân, công an, Đội PCCC - cứu hộ cứu nạn tự quản phường Lang Biang - Đà Lạt cùng người dân địa phương tham gia tìm kiếm bé gái mất tích.

Tiếp đó, lực lượng PCCC - cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 2 xe chuyên dùng, xuồng, ca nô cùng 15 cán bộ, chiến sĩ tham gia mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc tuyến suối kéo dài đến khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng trong nhiều ngày liên tiếp.

Từ đầu tháng 5 đến nay, đặc biệt trong 4 ngày gần đây, trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt và khu vực TP.Đà Lạt (cũ) liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt và sạt lở.

