Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Sáng 25.7, tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM (xã Bình Lợi), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026). Tham dự buổi lễ có đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ẢNH: ĐĂNG HUY

Cùng dự có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và các ban của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo TP.HCM.

Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang, địa phương cùng người có công, dân công hỏa tuyến, chư tăng ni, phật tử và đông đảo người dân.

Buổi lễ diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM ẢNH: ĐĂNG HUY

Lễ tưởng niệm là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước, đồng thời tiếp tục bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Tri ân người có công là trách nhiệm của toàn xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết TP.HCM đã triển khai nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thành phố tổ chức thăm hỏi gia đình liệt sĩ, thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, với tổng kinh phí hơn 154 tỉ đồng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm ẢNH: ĐĂNG HUY

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, sau 125 ngày triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", cả nước đã quy tập hơn 1.414 hài cốt liệt sĩ; riêng tại TP.HCM đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phần lớn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ông khẳng định TP.HCM luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xem đó là sự tri ân thiết thực đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi lễ ẢNH: ĐĂNG HUY

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh truyền thống uống nước nhớ nguồn, cho rằng tri ân các anh hùng liệt sĩ là trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội, trong đó có tăng ni, phật tử.

Trưởng lão hòa thượng cho biết nhiều năm qua, giáo hội luôn đồng hành với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và công tác an sinh xã hội bằng nhiều việc làm thiết thực; đồng thời mong tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dấn thân phụng sự và lan tỏa các giá trị nhân văn.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HUY

Trong tiếng chuông bát nhã và lời kinh cầu nguyện, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao quà tri ân người có công với cách mạng, thân nhân người có công, dân công hỏa tuyến và thân nhân dân công hỏa tuyến tại các xã Bình Lợi, Tân Nhựt và Vĩnh Lộc.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM ẢNH: ĐĂNG HUY

Buổi lễ diễn ra sáng 25.7 tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Một số chương trình tiếp tục vào buổi chiều ẢNH: ĐĂNG HUY

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quà tri ân người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng; dân công hỏa tuyến, thân nhân dân công hỏa tuyến ẢNH: ĐĂNG HUY

Buổi chiều cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tiếp tục tổ chức lễ cầu siêu và lễ trai đàn chẩn tế tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM.