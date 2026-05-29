Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng 29.5, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM) thăm đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Hội đồng Chứng minh nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đến thăm đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tham gia đoàn có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo... Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy.



Tiếp đoàn có đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trưởng lão hòa thượng Viên Minh, Phó pháp chủ; hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí cởi mở, ấm áp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phật giáo góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc an lành, đoàn kết đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân trong tinh thần hộ pháp an dân, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc. Đây là truyền thống tốt đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp đều có đại biểu Phật giáo tham gia. Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục có các vị đại biểu Phật giáo tham gia hoạt động dân cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội và Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, luôn quan tâm đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1.1.2027. Cùng với việc triển khai luật Đất đai, luật Giáo dục, luật Di sản văn hóa, đây là những định hướng quan trọng để các tôn giáo hoạt động, trong đó có Phật giáo.

Đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Giáo hội là thành viên của MTTQ Việt Nam, là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thời gian qua, Giáo hội đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tích cực tham gia các phong trào từ thiện, đại đoàn kết, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lũ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của Đức Pháp chủ cùng chư tôn đức giáo phẩm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại lễ Phật đản đến Đức Pháp chủ cùng Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng với uy tín của đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục lãnh đạo, hướng dẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc đại lão hòa thượng cùng chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử nhiều niềm vui, an lạc và tổ chức thành công đại lễ Phật đản năm 2026 cũng như Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sắp tới.

45 năm đồng hành cùng dân tộc

Đáp từ tại buổi gặp mặt, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bày tỏ niềm hoan hỷ khi nhân đại lễ Phật đản, Chủ tịch Quốc hội đại diện Đảng, Nhà nước đến thăm và dành những tình cảm tốt đẹp cho Phật giáo Việt Nam.

Đại lão hòa thượng cho biết điều đó gợi nhớ chặng đường từ khi đất nước thống nhất. Dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức được thành lập. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Phật giáo Việt Nam đã có nhiều cơ hội đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước và dân tộc.

Đức Pháp chủ tặng quà kỷ niệm Phật đản đến đoàn lãnh đạo ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Đây là điều vinh dự nhất đối với Phật giáo khi được đóng góp chung cho đất nước và dân tộc", đại lão hòa thượng nhấn mạnh.

Trước sự ghi nhận, đánh giá của Chủ tịch Quốc hội đối với những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại lão hòa thượng cho biết sẽ chuyển những tình cảm đó đến chư tăng ni, phật tử cả nước. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chùa Huê Nghiêm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo đại lão hòa thượng, riêng tại TP.HCM sau sáp nhập, Giáo hội quy tụ hơn 10.000 tăng ni, qua đó tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Kết thúc lời phát biểu, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời bày tỏ mong muốn đất nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, dân tộc ngày càng hưng thịnh.

Đoàn lãnh đạo thực hiện nghi lễ tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cũng đến thiền viện Quảng Đức (phường Xuân Hòa) thăm, chúc mừng Phật đản trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại đây, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát huy truyền thống hộ quốc an dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức và thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đến thiền viện Quảng Đức chúc mừng Phật đản Hội đồng Trị sự ẢNH: ĐĂNG HUY

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại thiền viện Quảng Đức ẢNH: ĐĂNG HUY

Trưởng lão hòa thượng cũng thông tin Giáo hội đang tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hoàn thành tốt các chương trình Phật sự, góp phần phụng sự đạo pháp, dân tộc và xã hội.

