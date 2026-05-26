Đời sống Cộng đồng

Phật đản 2026: Phó bí thư Thành ủy TP.HCM thăm Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN

Vũ Phượng
26/05/2026 18:28 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã đến thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chiều 26.5, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa) thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc ân cần hỏi thăm sức khỏe trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Tại đây, ông Nguyễn Phước Lộc ân cần hỏi thăm sức khỏe trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, năm nay 97 tuổi, đồng thời bày tỏ sự kính trọng đối với một vị giáo phẩm đạo cao đức trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, nhân dịp đại lễ Phật đản, lãnh đạo thành phố vinh dự được đến thăm, chúc sức khỏe và gửi gắm tình cảm, sự tri ân đến các vị giáo phẩm tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố

Ông Nguyễn Phước Lộc chúc trưởng lão hòa thượng luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục dìu dắt, định hướng tinh thần cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, phụng sự đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong không khí thân tình, ông Nguyễn Phước Lộc cũng nhắc lại hình ảnh trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp từng giảng dạy bằng tiếng Anh, thể hiện trí tuệ, uy tín và đóng góp lớn đối với Phật giáo Việt Nam.

Đáp lời, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM dành cho tăng ni, phật tử và cá nhân hòa thượng trong mùa Phật đản năm nay.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm

Trưởng lão hòa thượng gửi lời chúc phúc đến ông Nguyễn Phước Lộc cùng các thành viên trong đoàn, chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thành tựu viên mãn trong công việc và cuộc sống.

Trước đó, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn cũng đến thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản đến trưởng lão hòa thượng Thích Như Niệm, Phó thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trụ trì chùa Pháp Hoa (phường Đức Nhuận).

