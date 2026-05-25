Ngoài kia phân biệt đủ rồi, tấm bảng đặc biệt trong chùa xoa dịu lòng người trẻ

Mùa Phật đản không chỉ là dịp treo cờ, đi lễ hay tổ chức nghi thức rộn ràng, mà còn là lúc con người học cách sống tử tế hơn, biết thương nhau hơn và biến ngôi chùa thành "cửa từ bi" - nơi ai bước vào cũng được yêu thương, tôn trọng như nhau.



"Ở đây ai cũng được thương"

Tấm bảng nhỏ treo trước cửa phòng của đại đức Thích Minh Thiền, trụ trì chùa Đức Hòa (phường Đông Hòa, TP.HCM), được nhiều phật tử nhắc đến như một điều rất đặc biệt của ngôi chùa này.

Không phải câu khẩu hiệu lớn lao, cũng không phải triết lý gì quá cao siêu mà chỉ là một dòng chữ ngắn gọn nhưng khiến nhiều người thấy lòng mình dịu lại khi bước qua cổng chùa.

Dịp Phật đản 2026, chùa Đức Hòa đông hơn thường lệ. Ngoài những phật tử lớn tuổi còn có rất nhiều người trẻ tìm về nghe pháp thoại, phụ việc hay ngồi lại rất lâu sau khóa lễ.

Có người vừa trải qua quãng thời gian áp lực công việc kéo dài. Có người nói đi đâu cũng thấy mình bị so sánh và đánh giá. Cũng có người tìm đến chùa chỉ vì muốn được ở một nơi mà mình không cần phải cố gắng trở thành ai khác.

Trong những buổi chia sẻ với phật tử, đại đức Thích Minh Thiền không nói nhiều đến những điều cao siêu. Sư thầy kể chuyện người trẻ đi chùa, chuyện cha mẹ gọi điện cảm ơn vì con thay đổi sau khi học Phật hay chuyện nhiều người về chùa chỉ mong tìm được cảm giác bình an và được đối xử tử tế.

Theo đại đức, điều quan trọng nhất của một ngôi chùa không nằm ở chuyện lớn hay nhỏ, đông người hay nổi tiếng, mà ở cảm giác người ta nhận được khi bước vào nơi đó.

"Về Đức Hòa ai cũng được thương. Không phải người đẹp mới thương, người không đẹp cũng thương. Không phải người giàu mới thương, người nghèo thì không", đại đức nói.

Mùa Phật đản không chỉ để treo cờ

Trong không khí mùa Phật đản, chùa Đức Hòa năm nay tổ chức đại lễ kéo dài nhiều ngày. Đại đức Thích Minh Thiền chia sẻ luôn mong ngày Đức Phật ra đời sẽ dần trở thành một lễ hội văn hóa được nhiều người quan tâm hơn, chứ không chỉ là hoạt động riêng của người đi chùa.

Tuy nhiên, điều khiến vị sư thầy trăn trở không phải chuyện lễ lớn hay nhỏ, mà là nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu ý nghĩa của mùa Phật đản.

Theo đại đức, Phật đản không chỉ là dịp treo cờ, thiết lập bàn thờ hay đi lễ đông người, mà quan trọng hơn là cơ hội để mỗi người nhìn lại cách mình đang sống. Đó có thể là một tháng bớt nóng giận hơn. Bớt nói lời làm tổn thương người khác. Biết tha thứ nhiều hơn và sống nhẹ lòng hơn bình thường.

"Tháng này là tháng Phật đản, xin nguyện sống với một tâm tha thứ tất cả lỗi lầm của mọi người. Không buồn, không giận ai", vị sư thầy nói.

Theo đại đức Thích Minh Thiền, nếu mùa Phật đản đi qua mà con người vẫn hơn thua, vẫn chửi nhau trên mạng xã hội hay vẫn sống ích kỷ như cũ thì những nghi lễ bên ngoài cũng chưa mang nhiều ý nghĩa.

Vị trụ trì cho rằng những ngày lễ lớn không phải để con người "trang trí" thêm cho đời sống tâm linh, mà để nhắc mình quay về với điều tốt đẹp. Sư thầy khuyên nếu có thể, chúng ta hãy ăn chay nhiều hơn một chút, nghĩ điều thiện nhiều hơn một chút, bớt hơn thua và học cách mở lòng với người khác nhiều hơn một chút.

"Chùa là cửa từ bi"

Trong một lần đi giảng ở Đồng Nai, đại đức Thích Minh Thiền từng được một phật tử hỏi: "Thưa thầy, thế nào là chùa?". Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng khiến vị sư thầy suy nghĩ rất lâu.

Theo đại đức, chùa không chỉ là nơi thờ Phật hay nơi người xuất gia tu học, mà còn phải là ngôi nhà chung của tất cả mọi người.

Với sư thầy, cửa chùa không dành riêng cho phật tử hay những người theo đạo Phật. Dù là ai, thuộc tôn giáo nào hay thậm chí chưa từng biết nhiều về Phật pháp, khi bước vào chùa cũng cần được đón nhận bằng sự tôn trọng và yêu thương như nhau.

"Chùa là cửa từ bi mà đã là cửa từ bi thì không được phân biệt", đại đức nói.

Theo trụ trì chùa Đức Hòa, ngoài xã hội con người đã quá quen với chuyện phân biệt giàu nghèo, địa vị, ngoại hình hay đẳng cấp. Nhiều người đi đâu cũng mang theo cảm giác phải chứng minh mình đủ giỏi, đủ thành công hoặc đủ giá trị để được công nhận.

Chính vì vậy, khi bước vào chùa, điều người ta cần đôi khi không phải điều gì lớn lao. Có khi chỉ là cảm giác được lắng nghe, được xem trọng và được đối xử tử tế như chính con người thật của mình. "Ngoài kia người ta phân biệt đẳng cấp, bước vào chùa mà còn như vậy thì chùa đâu còn là cửa từ bi nữa", vị sư thầy nói.

Theo đại đức Thích Minh Thiền, một ngôi chùa đúng nghĩa phải là nơi ai bước vào cũng cảm thấy mình được thương yêu và an toàn. "Ở đây ai cũng được thương" không chỉ là một câu nói treo trước cửa phòng, mà còn là điều vị trụ trì muốn những người đến chùa thật sự cảm nhận được.

Vị đại đức dặn các đệ tử trẻ hãy xem những phật tử lớn tuổi như ông bà của mình để kính trọng; xem những người bằng tuổi cha mẹ như cha mẹ mình để thương yêu. "Ở trong chùa mà không thương quý được nhau nữa thì ngoài kia ta thương quý được ai?", đại đức nói.

Người học Phật phải sống khác đi

Theo đại đức Thích Minh Thiền, Đức Phật đến với cuộc đời không phải để con người chỉ ca ngợi hay tôn vinh, mà để trao cho con người tình thương và ánh sáng của trí tuệ.

Vì vậy, việc học Phật không nằm ở chuyện thuộc bao nhiêu giáo lý hay đi chùa bao nhiêu lần, mà ở việc con người có thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn hay không.

Đại đức kể có nhiều người trẻ sau thời gian học Phật ở chùa Đức Hòa đã thay đổi rất nhiều. Từ những người ngủ dậy không biết xếp mền, ăn xong không biết rửa chén, dần biết phụ giúp cha mẹ, biết sống trách nhiệm và quan tâm gia đình hơn.

Có phụ huynh gọi điện cảm ơn vì con mình sau khi đi chùa đã biết lắng nghe và sống tình cảm hơn trước. "Có người nói với tôi: Không biết nó là con của con hay con của thầy nữa, vì giờ nó nghe lời thầy quá", đại đức kể rồi bật cười.

Theo vị trụ trì, điều khiến sư thầy vui nhất không phải là chùa đông người hay có nhiều phật tử, mà là thấy con người thay đổi theo hướng tử tế hơn mỗi ngày.

Giữa nhịp sống hiện đại với quá nhiều áp lực và khoảng cách giữa con người với nhau, đại đức Thích Minh Thiền cho rằng đôi khi điều người ta cần nhất không phải điều gì quá lớn lao. Có khi chỉ là một nơi không bị phân biệt. Một nơi bước vào rồi thấy mình được thương yêu và tôn trọng như chính con người thật của mình.

Và với vị sư thầy, nếu một ngôi chùa có thể đem lại cảm giác ấy cho mọi người trong mùa Phật đản, thì đó đã là một cách rất đẹp để mừng ngày Đức Phật ra đời.