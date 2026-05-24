Phật đản 2026: Hàng ngàn phật tử TP.HCM cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh

Tối nay 24.5 (tức mùng 8.4 âm lịch), trong không khí trang nghiêm của mùa Phật đản 2026, (PL.2570), Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trang nghiêm cử hành lễ cung rước tôn tượng Đức Phật tướng sơ sanh từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự. Đây là trung tâm văn hóa hành chánh và tâm linh của Phật giáo TP.HCM.

Tăng ni, phật tử cùng cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong mùa Phật đản 2026, TP.HCM lần đầu cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh từ chùa Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự để tăng ni, phật tử chiêm bái.

Tôn tượng Phật ngọc cao 60 cm, nặng 32 kg, được chế tác từ khối ngọc Hòa Điền nguyên khối quý hiếm. Tượng thể hiện hình ảnh Đức Phật sơ sanh trong tư thế một tay chỉ trời, một tay chỉ đất với gương mặt hồn nhiên, thanh khiết, gợi lên sự nhiệm màu của một sinh mệnh vừa hiện hữu.

Khối ngọc dùng để tôn tạo tượng có xuất xứ từ Kazakhstan, thuộc dòng Dương chi bạch ngọc nổi tiếng bởi độ tinh khiết hiếm thấy và gần như không có tì vết. Sau khi được người Việt sở hữu, khối ngọc quý này đã được phát nguyện chế tác thành tôn tượng sơ sanh của Đức Phật Thích Ca.

Người dân đổ xuống đường cùng rước kiệu Phật ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây cũng là lần đầu tiên tôn tượng Phật ngọc sơ sanh được cung thỉnh trong lễ rước Phật kính mừng đại lễ Phật đản.

Từ 18 giờ 30, hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật và cung thỉnh kim tướng sơ sanh ngự giá.



16 xe hoa tham gia lễ cung rước từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếp đó là nghi thức cử chuông trống bát nhã trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Đoàn nghi trượng, cung rước kiệu hoa của các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự, Báo Giác Ngộ cùng các hệ phái Phật giáo thành phố đồng hành trong lễ rước. Năm nay có 16 kiệu hoa với nhiều chủ đề khác nhau đăng ký tham gia diễu hành.

Đoàn đã khởi hành từ tổ đình Ấn Quang, di chuyển theo lộ trình qua các tuyến đường Sư Vạn Hạnh - Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong nối dài - 3 Tháng 2, sau đó tiến vào cổng chính Việt Nam Quốc Tự.

Khoảng 20 giờ, tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh an vị tại lễ đài chính của Việt Nam Quốc Tự, chư tôn giáo phẩm tăng ni cùng đông đảo phật tử cử hành nghi thức Mộc dục, tức lễ tắm Phật theo truyền thống thiền môn. Đây là sự kiện chính thức mở màn tuần lễ Phật đản của Phật giáo TP.HCM.

Lễ rước kiệu Phật mùa Phật đản là sự kiện thường niên được đông đảo phật tử, người dân TP.HCM trông chờ ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau lễ cung rước, bảo tượng Phật ngọc tướng sơ sanh sẽ được tôn trí tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự trong một tuần, đến rằm tháng tư năm Bính Ngọ, để đồng bào phật tử và người dân thập phương đến chiêm bái trong mùa Phật đản.

Đại lễ Phật đản Phật giáo TP.HCM có 3 lễ đài chính

Năm nay, cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính, lần đầu tiên Phật giáo TP.HCM tổ chức diễu hành xe hoa đại lễ Phật đản tại 3 lễ đài chính vào 3 thời điểm khác nhau.



Bên cạnh lễ đài chính tại Việt Nam Quốc Tự, lễ diễu hành xe hoa tại khu tam giác Bãi Trước - Nhà truyền thống số 1 Ba Cu (phường Vũng Tàu) sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 4 âm lịch. Trong khi đó, lễ diễu hành xe hoa tại chùa Hội An (phường Bình Dương) sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 4 âm lịch.

Đây là sự kiện đánh dấu bắt đầu mùa Phật đản tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Hòa thượng Thích Lệ Trang (cầm mic) bắt đầu lễ tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại lễ Phật đản là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, một trong những lễ trọng đại nhất của Phật giáo. Đây không chỉ là dịp để tăng ni, phật tử tưởng nhớ ngày Đức Phật ra đời, mà còn lan tỏa tinh thần từ bi, yêu thương, hiểu biết và hướng con người sống thiện lành hơn.

Ở Việt Nam, đại lễ Phật đản thường diễn ra từ mùng 8 - 15.4 âm lịch với nhiều nghi lễ như tắm Phật, diễu hành xe hoa, thắp hoa đăng, tụng kinh cầu quốc thái dân an… thu hút đông đảo phật tử và người dân tham dự.