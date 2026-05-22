TP.HCM rực rỡ mùa Phật đản: 7 đóa sen khổng lồ 'bừng sáng' trên kênh Nhiêu Lộc

Không khí mừng đại lễ Phật đản 2026 (P.2570) đang tràn ngập khắp nơi từ những ngôi chùa lớn đến từng con phố nhỏ. Nhiều ngôi chùa lớn tại TP.HCM như chùa Pháp Hoa, chùa Vạn Thọ (phường Nhiêu Lộc), Quan Âm Tu Viện, chùa Hải Đức (phường Cầu Kiệu)… đã cơ bản hoàn tất việc trang hoàng. Cờ hoa, đèn lồng và hoa sen được treo rực rỡ khắp khuôn viên chùa cùng nhiều tuyến đường lân cận.

Cờ hoa, đèn lồng được trang trí nổi bật tại chùa Vạn Thọ (phường Nhiêu Lộc) ẢNH: NHẬT THỊNH

Dọc đường Trường Sa trước Chùa Hải Đức (phường Cầu Kiệu) ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều ngôi chùa trang hoàng cờ hoa, đèn lồng rực rỡ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại lễ Phật đản là dịp kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, vào khoảng năm 623 trước Công nguyên. Đây được xem là một trong những dịp lễ quan trọng nhất của Phật giáo ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Hoa Phượng trước Quan Âm Tu Viện rợp sắc cờ mừng Phật đản ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh, lễ Phật đản còn là dịp để mọi người nhìn lại những giáo lý và giá trị tinh thần mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại ẢNH: NHẬT THỊNH

Các ngôi chùa, đường phố TP.HCM rực sắc cờ hoa mừng Phật đản 2026

Nằm bên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, chùa Pháp Hoa năm nào cũng thu hút rất đông người dân TP.HCM đến tham dự lễ thả hoa đăng vào đêm 12.4 âm lịch ẢNH: NHẬT THỊNH

Dọc các tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được trang hoàng cờ hoa mùa Phật đản ẢNH: NHẬT THỊNH

Cầu Trần Khánh Dư (phường Cầu Kiệu) ẢNH: NHẬT THỊNH

Bảy đóa sen khổng lồ nổi bật giữa dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn trước Quan Âm Tu Viện, thu hút nhiều người dân và du khách đến chiêm ngưỡng. Hình tượng này tái hiện tích Đức Phật đản sinh bước đi 7 bước, mỗi bước chân đều nở 1 đóa sen ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ năm 1999, đại lễ Phật đản được Liên Hiệp Quốc công nhận là lễ hội văn hóa, tâm linh của thế giới ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuần lễ Phật đản diễn ra từ ngày 24 - 31.5 (nhằm ngày 8.4 - 15.4 âm lịch). Đại lễ chính thức được tổ chức vào ngày 31.5 , rằm tháng tư âm lịch ẢNH: NHẬT THỊNH



