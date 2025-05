Đông nghẹt người dự đêm hoa đăng ở chùa Pháp Hoa mừng Phật đản

Mỗi mùa Phật đản về, phật tử, người dân TP.HCM lại trông chờ đến đêm hội hoa đăng của chùa Pháp Hoa bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Chùa nằm ngay trung tâm, người dân tham gia tự do, không phải đăng ký trước nên luôn thu hút hàng ngàn người đến tham dự.

Năm nay, chùa Pháp Hoa chuẩn bị 6.000 hoa đăng phát miễn phí cho người đến dự lễ hội. Khi vừa bước chân vào chùa, mỗi người sẽ nhận được 1 hoa đăng để tham gia ước nguyện và thả trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Người dân chen chân dự đêm hội hoa đăng tại chùa Pháp Hoa tối 9.5 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, để bảo đảm tính trang nghiêm của lễ hội, chùa cũng chuẩn bị bao ni lông để người dân đựng dép khi vào chùa làm lễ. Trước đó, đông đảo phật tử, tình nguyện viên đã tập trung về chùa cùng xếp hoa đăng.

Chùa Pháp Hoa sáng rực mừng Phật đản

Dù ban tổ chức thông báo, chương trình bắt đầu từ 17 giờ 30, nhưng khoảng 1 tiếng trước, người dân khắp nơi đã đổ về chùa Pháp Hoa tại số 870 đường Trường Sa (P.14, Q.3) để tham dự lễ. Đoạn đường bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ken đặc người và xe giờ tan tầm, một đoạn ùn xe kéo dài lên trên cầu Lê Văn Sỹ, qua đến đường Hoàng Sa. Các lực lượng chức năng điều tiết giao thông liên tục căng mình điều tiết để giải tỏa xe qua khu vực.

Để ngắm khung cảnh lung linh của chùa Pháp Hoa khi lên đèn, nhiều người cũng chọn cách đứng dự lễ ở bên kia bờ kè.

Chùa Pháp Hoa (Q.3) nằm trên đường Trường Sa - đoạn ngay cầu Lê Văn Sỹ. Vào dịp Phật đản, chùa đều trang trí rực rỡ cờ hoa nổi bật cả một đoạn kênh ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Nguyễn Trâm Anh (26 tuổi, ngụ Q.8) cho biết, đây là lần thứ ba chị đến chùa Pháp Hoa tham dự đêm hội hoa đăng. Những năm trước, đi trễ nên rất khó để chị có thể chen được vào bên trong chùa lúc làm lễ. Năm nay, chị có mặt từ 4 giờ chiều, thoải mái tìm chỗ gửi xe, chỗ ngồi.

"Tôi đã ghi những điều ước nguyện của mình lên hoa đăng, rồi nhờ tình nguyện viên thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tôi không mong gì cho bản thân, chỉ mong cho ông bà, cha mẹ và mọi người luôn bình an ở trong suy nghĩ; đủ sức mạnh vượt qua những giông bão", chị nói.

Clip: Chùa Pháp hoa lung linh hoa đăng mừng Phật đản

Từ Q.Tân Bình, chị Ngọc An (30 tuổi) đến chùa Pháp Hoa tham dự lễ. Theo chị Minh Anh, là phật tử, mỗi dịp Phật đản, chị cùng gia đình thường dành thời gian đi ít nhất 5 ngôi chùa, trong đó có dự lễ hoa đăng ở chùa Pháp Hoa.

Chị Ngọc An chia sẻ: "Đến chùa dự lễ hoa đăng đã là thói quen của gia đình tôi những năm qua. Năm nay, đại lễ Vesak 2025 tổ chức tại TP.HCM, tôi đã có may mắn được chiêm bái xá lợi Phật ở chùa Thanh Tâm, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ở Việt Nam Quốc Tự và nay dự lễ hoa đăng ở chùa Pháp Hoa. Vậy là một mùa Phật đản an lành trọn vẹn".

Phật đản là kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào năm 623 trước Công nguyên. Năm 80 tuổi, Ngài viên tịch, được bắt đầu tính là năm Phật lịch ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu vực sân chùa Pháp Hoa (hướng nhìn ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) đông nghẹt người dự lễ hoa đăng ẢNH; NHẬT THỊNH

Ở Việt Nam, các hoạt động nhân đại lễ Phật đản bắt đầu từ mùng 8.4 âm lịch đến rằm tháng tư ẢNH: NHẬT THỊNH

Để bảo đảm an toàn, người dân tham dự chương trình sẽ chuyển hoa đăng để các tình nguyện viên thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Sau đó, ban tổ chức sẽ bố trí lực lượng thu dọn hoa đăng để bảo vệ môi trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên mỗi hoa đăng là những dòng ước nguyện của người dân, phật tử ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại lễ Phật đản là dịp không chỉ để tôn vinh Đức Phật, mà còn là dịp để ôn lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên phương diện một con người lịch sử cùng những lời dạy của ngài ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhìn từ bờ kè đối diện, chùa Pháp Hoa sáng rực trong đêm ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại lễ Phật đản trở thành một lễ hội lớn của những người theo đạo Phật nói riêng và những người mến mộ đạo Phật cũng như cộng đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Giao thông qua khu vực chùa Pháp Hoa ken cứng người và xe ẢNH: NHẬT THỊNH