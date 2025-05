Hoa đăng thắp sáng huyền ảo trong sương mù trên núi Bà Đen, cầu nguyện hòa bình

Tối 8.5, các đại biểu dự đại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam đã tham dự lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới trên đỉnh núi Bà Đen. Sự kiện tâm linh này còn có sự tham gia của đông đảo phật tử, du khách trong và ngoài nước.

Khoảng 19 giờ, đỉnh núi Bà Đen được phủ khắp sương mù, lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình bắt đầu trong không khí trang nghiêm. Tham dự lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam; hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV); các lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương cùng đông đảo đại biểu của đại lễ Vesak.

Núi Bà Đen mờ ảo trong sương mù tối ngày 8.5. Có khoảng 10.000 người lên núi trong tối qua, trong đó hơn 5.000 người tham dự lễ hoa đăng ẢNH: ĐỘC LẬP





Thắp sáng hàng ngàn hoa đăng trên núi Bà Đen

Phát biểu khai mạc chương trình, trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chia sẻ, lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới không chỉ là hoạt động tâm linh mang tính biểu tượng, mà còn là tiếng nói của lòng từ bi, lời cầu nguyện sâu sắc từ trái tim của hàng triệu người hướng về thế giới không còn chiến tranh, hận thù - nơi mọi sinh linh được sống trong hiểu biết, yêu thương và hòa hợp.

"Hòa bình không chỉ là sự yên tĩnh bên ngoài mà còn là sự tĩnh lặng trong tâm hồn mỗi người như lời Đức Phật dạy: từ bi - trí tuệ là con đường dẫn đến hòa bình từ trong nội tâm lan tỏa đến toàn xã hội. Mỗi ngọn nến được thắp lên sáng trong đêm nay là ngọn lửa của hy vọng, ánh sáng của tình thương, thông điệp của thiện chí đoàn kết, từ đỉnh cao núi Bà Đen ánh sáng ấy sẽ lan tỏa ra khắp muôn nơi, vượt mọi biên giới để nối mọi trái tim những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới", trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ.

Khoảng 1.300 đại biểu dự đại lễ Vesak đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ di chuyển lên núi Bà Đen tham dự đại lễ cùng đông đảo đại biểu trong nước và du khách ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại lễ Vesak 2025 đã khép lại với bản Tuyên bố TP.HCM. Trong đó, các đại biểu cùng cam kết Phật giáo toàn cầu cam kết vận dụng trí tuệ Phật giáo, trách nhiệm đạo đức và hành động tập thể để mang lại hòa bình thế giới, bảo vệ phẩm giá con người và duy trì sự an lạc cho hành tinh này ẢNH: NHẬT THỊNH

Những dòng ước nguyện được viết trên từng hoa đăng ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV, cảnh giới này bao gồm 6 căn: nhãn căn là con mắt, nhĩ căn là lỗ tai, tỉ căn là lỗ mũi, thiệt căn là lưỡi, thân căn là cơ thể, ý căn là bộ óc (ý thức). Do đó, nếu chúng ta dùng 6 căn này nhìn nhận, lắng nghe và cảm nhận sự vật hiện tượng là cực lạc, cảnh giới an nhiên tự tại thì chúng ta đang mang cảnh giới đó vào cuộc sống của mình.

"Sự an lạc trong tâm là nền tảng của các sự an lạc khác gồm: an lạc về môi trường, an lạc về kinh tế... Trong đó, tình bằng hữu rất quan trọng, như không có thân hữu hợp tác quốc tế thì không có an lạc. Sự an lạc về tình bằng hữu an lạc đã thể hiện rõ nhất qua những ngày diễn ra đại lễ Vesak 2025", hòa thượng Phra Brahmapundit chia sẻ.

Đại lễ Vesak 2025 cùng các hoạt động bên lề đã khẳng định vai trò của Phật giáo trong việc củng cố tinh thần đoàn kết, thúc đẩy hòa bình, lòng bao dung và phát triển bền vững trên toàn thế giới ẢNH: NHẬT THỊNH

Buổi lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình diễn ra trong không khí trang nghiêm trên đỉnh núi Bà Đen linh thiêng ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảng 19 giờ 10, sương mù dày đặc phủ khắp đỉnh núi, tạo thành khung cảnh huyền ảo ẢNH: ĐỘC LẬP

Những lời ước nguyện trên hoa đăng của các đại biểu trong nước và quốc tế ẢNH: ĐỘC LẬP - NHẬT THỊNH

Sự an lạc trong tâm là nền tảng của các sự an lạc khác trong cuộc sống ẢNH: ĐỘC LẬP

Hoa đăng trên mặt hồ dưới làn sương mù huyền ảo trên đỉnh núi Bà Đen

Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình diễn ra trong khoảng 2 giờ với đầy đủ các nghi thức ẢNH: NHẬT THỊNH

Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới không chỉ là hoạt động tâm linh mang tính biểu tượng, mà còn là tiếng nói của lòng từ bi ẢNH: NHẬT THỊNH