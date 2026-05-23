Tối mai 24.5, TP.HCM lần đầu cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh

Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, TP.HCM lần đầu tiên cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh trong lễ rước Phật.

Theo Báo Giác Ngộ, hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết đây là phước duyên lớn đối với Phật giáo thành phố khi được cung nghinh, chiêm ngưỡng dung nhan thái tử Tất Đạt Đa biểu hiện qua khối bạch ngọc Hòa Điền, mang ý nghĩa "an lạc cho muôn loài".

Tôn tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh, được tôn tạo từ nguyên khối ngọc Hòa Điền (Dương chi bạch ngọc), xuất xứ Kazakhstan ẢNH: ĐTĐT

Tôn tượng Phật ngọc cao 60 cm, nặng 32 kg, được chế tác từ khối ngọc Hòa Điền nguyên khối quý hiếm. Tượng thể hiện hình ảnh Đức Phật sơ sanh trong tư thế một tay chỉ trời, một tay chỉ đất với gương mặt hồn nhiên, thanh khiết, gợi lên sự nhiệm màu của một sinh mệnh vừa hiện hữu.

Khối ngọc dùng để tôn tạo tượng có xuất xứ từ Kazakhstan, thuộc dòng Dương chi bạch ngọc nổi tiếng bởi độ tinh khiết hiếm thấy và gần như không có tì vết. Sau khi được người Việt sở hữu, khối ngọc quý này đã được phát nguyện chế tác thành tôn tượng sơ sanh của Đức Phật Thích Ca.

Đây cũng là lần đầu tiên tôn tượng Phật ngọc sơ sanh được cung thỉnh trong lễ rước Phật kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, diễn ra tối mùng 8 tháng 4 âm lịch (24.5.2026), từ chùa Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự.

Sau lễ rước, tôn tượng sẽ được tôn trí tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự trong một tuần để tăng ni, phật tử và người dân đến chiêm bái đến hết rằm tháng tư năm Bính Ngọ, khép lại mùa đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Lễ rước Phật tại TP.HCM diễn ra tối 24.5 (tức mùng 8.4) ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo hòa thượng Thích Lệ Trang, ngọc thạch là sự kết tinh mầu nhiệm của thực vật trong thiên nhiên, kinh qua quá trình chuyển hóa hàng triệu năm của niên đại địa chất, do sự tương tác của 4 yếu tố "đất, nước, gió, lửa" và dịch thạch được thuần tịnh hóa nhờ sức nóng trong lòng trái đất, đông kết lại thành đá quý bởi độ lạnh của 2 cực địa cầu.

"Đức Bổn sư Thích Ca là bậc thầy của nhân thiên, là cha lành của muôn loài, ngài đã hóa thân trên bạch ngọc, với dáng vẻ hiền hòa, đôi mắt sáng ngời, tuệ giác anh minh, biểu lộ vẻ đẹp thánh thiện của bậc giải thoát, làm cho mọi người cúi đầu mến phục", hòa thượng chia sẻ cảm nhận.

Lễ rước Phật, kiệu hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 của Phật giáo TP.HCM sẽ xuất phát từ tổ đình Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, phường Vườn Lài) lúc 19 giờ tối mùng 8.4 âm lịch.

Sau đó, đoàn đi qua đường Ngô Gia Tự, vào đường Lê Hồng Phong, đến đường 3 Tháng 2, vào cổng chính Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng).