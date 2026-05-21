Tối 24.5, đoàn rước kiệu mừng Phật đản sẽ đi qua những tuyến đường nào ở TP.HCM?

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết đại lễ Phật đản PL.2570 năm nay sẽ được tổ chức trang nghiêm với nhiều hoạt động.

Lễ rước kiệu mừng Phật đản năm nay tại TP.HCM sẽ diễn ra tối 24.5 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Ban Trị sự, ngày Đức Phật đản sinh mang ý nghĩa đặc biệt đối với tăng ni, phật tử Việt Nam nói riêng và cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung. Đây cũng là dịp lan tỏa các giá trị nhân văn, hòa bình và tinh thần hướng thiện trong đời sống.

Năm nay, đại lễ Phật đản diễn ra trong không khí hân hoan khi cả nước hướng đến nhiều dấu mốc lớn như 51 năm ngày đất nước thống nhất, 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo thông báo của Ban Trị sự, đúng 4 giờ ngày 24.5 (mùng 8.4 âm lịch) và 4 giờ ngày 31.5 (15.4 âm lịch), tất cả cơ sở tự viện trên địa bàn TP.HCM sẽ đồng loạt cử 3 hồi chuông trống bát nhã kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an.

Tại trung tâm TP.HCM, hoạt động được nhiều người quan tâm là lễ rước kiệu và thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh diễn ra lúc 19 giờ ngày 24.5.

Đoàn rước kiệu sẽ xuất phát từ tổ đình Ấn Quang (số 243 đường Sư Vạn Hạnh, phường Vườn Lài), đi qua các tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Ngô Gia Tự, vòng xoay ngã bảy, Lê Hồng Phong nối dài, đường 3 Tháng 2 trước khi về lễ đài chính tại Việt Nam Quốc Tự (số 244 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng).

Sau lễ rước sẽ diễn ra nghi thức Mộc dục tại Việt Nam Quốc Tự. Đến ngày 31.5 (15.4 âm lịch), đại lễ Phật đản chính thức sẽ được cử hành tại đây.

Sau lễ rước kiệu sẽ là nghi thức lễ Mộc dục (lễ tắm Phật) tại Việt Nam Quốc Tự ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ tại trung tâm TP.HCM, dịp đại lễ Phật đản năm nay, Phật giáo TP.HCM cũng tổ chức các hoạt động tại các khu vực khác.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: đại lễ Phật đản sẽ diễn ra ngày 28.5 tại khu tam giác bãi trước, phường Vũng Tàu. Theo kế hoạch, từ 15 giờ 30 sẽ bắt đầu diễu hành xe đạp hoa và xe ô tô điện; 16 giờ khai mạc ẩm thực chay; 17 giờ 30 diễn ra chương trình đại lễ và 18 giờ 30 diễu hành xe hoa.

Tại khu vực Bình Dương cũ: chương trình đại lễ bắt đầu lúc 18 giờ ngày 26.5 tại tổ đình Hội Khánh, phường Thủ Dầu Một.

Lộ trình rước kiệu tại đây đi từ khu vực UBND phường Thủ Dầu Một qua vòng xoay ngã sáu, đường Yersin, đường Chùa Hội Khánh trước khi về tổ đình Hội Khánh - nơi đặt lễ đài chính của đại lễ Phật đản PL.2570. Đến 18 giờ 45 sẽ diễn ra chương trình đại lễ.

Năm nay, Ban Trị sự cũng vận động các cơ sở tự viện treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, trang trí đèn hoa, thiết lập lễ đài và vườn Lâm Tỳ Ni nhằm tạo không khí trang nghiêm, ấm áp trong mùa Phật đản.