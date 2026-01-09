Hơn 700 tăng ni, phật tử tập trung tại Việt Nam Quốc Tự học về AI, chuyển đổi số

Ngày 9.1, Ban Thông tin - Truyền thông, Phật giáo TP.HCM tổ chức khóa bồi dưỡng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng).

Hơn 700 tăng ni, phật tử tham dự khóa bồi dưỡng về AI và chuyển đổi số của Phật giáo TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tham dự khóa bồi dưỡng có hòa thượng Thích Bửu Chánh, ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Phật giáo tỉnh Đồng Nai; thượng tọa Thích Chơn Phát, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, các vị chư tôn đức các ban chuyên môn Phật giáo TP.HCM cùng hơn 700 tăng ni, phật tử.

Theo ban tổ chức, qua khảo sát thực tiễn hoạt động Phật sự trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu của tăng ni, phật tử làm công tác thông tin, truyền thông ở các cơ sở trong xã hội thông tin phát triển từng ngày. Ban Thông tin - Truyền thông đã thống nhất một số hoạt động mới, trong đó có việc tổ chức khóa bồi dưỡng về AI và chuyển đổi số.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông kiêm Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phát biểu khai mạc, thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM kiêm Trưởng ban tổ chức cho biết chia sẻ, chúng ta đang sống trong một bối cảnh xã hội có rất nhiều thay đổi sâu sắc, với những đặc điểm hoàn toàn khác so với trước đây. Chỉ cần nhìn lại khoảng 20 năm trước, khi đó rất khó để hình dung được những gì đang diễn ra trong đời sống hiện nay, từ công nghệ, xã hội cho đến tôn giáo.

Theo thượng tọa, trước những biến chuyển mạnh mẽ của thời đại, các tổ chức tôn giáo cần có sự thích ứng linh hoạt nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi.

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ 9 - 10.1 tại Việt Nam Quốc Tự ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khóa bồi dưỡng gồm 3 buổi học với 2 chuyên đề. Chuyên đề đầu tiên là "Trí tuệ nhân tạo dưới góc nhìn chánh niệm: Hiểu để phụng sự và lan tỏa" do chuyên gia Nguyễn Ngọc Hiếu, Digital Officer thuộc Square Communications hướng dẫn vào ngày 9.1.

Thứ hai là chuyên đề "Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo - Phụng sự nhân sinh trong kỷ nguyên số" do tiến sĩ Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM hướng dẫn vào sáng 10.1.



