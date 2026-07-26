Tháng 7 ở Quảng Trị: Mở cửa nhà, chạy cano 0 đồng đón khách về tri ân liệt sĩ

'Tháng 7, mở cửa nhà - mở lòng tri ân'

Đó là nghĩa cử mà ông Trần Xuân Huy (56 tuổi, ở tổ dân phố 4, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) muốn chia sẻ đến với những người dân và du khách. Ông sẵn sàng mở cửa tiếp đón, hỗ trợ nơi sinh hoạt cho khách thập phương đến Quảng Trị tri ân liệt sĩ trong tháng 7 này.

Ông Huy soạn sửa phòng ốc, sẵn sàng đón tiếp những du khách chưa tìm được nơi lưu trú ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tháng 7 này rất nhiều đoàn về Quảng Trị để tri ân, thăm viếng tại các địa chỉ đỏ. Gia đình tôi vẫn còn dư phòng, những ngày cao điểm nếu ai không tìm ra nơi ở thì hãy liên hệ, tôi sẵn sàng giúp đỡ", ông Huy nói.

Ông Huy ngụ ở đường Lê Thánh Tông (phường Nam Đông Hà), căn nhà 3 tầng rộng rãi hiện là nơi sinh sống của vợ chồng ông và con gái.

"Hiện gia đình tôi có 2 phòng nhỏ, có quạt và điều hòa. Đây là phòng học nên không có giường, chỉ cần sắp xếp lại bàn ghế là có thể nghỉ được khoảng 4 người mỗi phòng", ông Huy chia sẻ.





Ông Huy chia sẻ mong muốn của mình trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Năm 2024, khi tỉnh Quảng Trị lần đầu tổ chức lễ hội Vì hòa bình, UBND tỉnh đã kêu gọi người dân mở cửa đón khách do thiếu phòng khách sạn dịp diễn ra lễ hội. Năm nay, dù không ai kêu gọi nhưng ông Huy vẫn muốn tự nguyện và lan tỏa tinh thần này đến với những người dân Quảng Trị.

"Nếu không ngại bữa cơm gia đình đạm bạc, mọi người có thể cùng dùng cơm với vợ chồng mình, hoặc tự nấu ăn nếu thấy thuận tiện. Ngoài ra, nếu có đoàn muốn tham quan các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ hoặc tìm hiểu thêm về Quảng Trị, vui lòng liên hệ trước. Nếu sắp xếp được thời gian, mình sẽ rất vui được đồng hành, chia sẻ những câu chuyện về vùng đất Quảng Trị và hoàn toàn không thu phí", ông Huy chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông cũng cho biết, đây đơn giản là tâm nguyện, được góp một phần nhỏ tấm lòng hiếu khách để mỗi người đến đây đều cảm nhận được sự chân tình, ấm áp và bình yên.

Cano '0 đồng' trên sông Thạch Hãn

Trên sông Thạch Hãn những ngày qua, ông Nguyễn Mậu Anh Tuấn (49 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) cũng đang làm một công việc ý nghĩa khi dùng cano để chở những cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ tham quan các di tích dọc sông Thạch Hãn hoàn toàn miễn phí.

Những chiếc cano chở du khách tham quan miễn phí sông Thạch Hãn của ông Tuấn ẢNH: MẬU TUẤN

"Tôi bắt đầu công việc này từ ngày 22.7. Đội của tôi có 5 chiếc cano, trong đó 2 chiếc là của tôi, 3 chiếc còn lại được bà con cả nước ủng hộ để tôi đi cứu hộ mùa bão lũ. Giờ đây, khi cả nước đang về Quảng Trị, tôi muốn góp một phần nhỏ để họ có một chuyến đi thật ý nghĩa trong tháng 7 linh thiêng này", ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn đang là đội trưởng đội cano tình nguyện 0 đồng. Đội hiện có 15 người, tất cả đều có bằng lái cano, trang bị đầy đủ áo phao và thay phiên nhau đưa đón khách có nhu cầu tham quan bằng đường sông.

Một đoàn cựu chiến binh từng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị tham quan sông Thạch Hãn bằng cano ẢNH: MẬU TUẤN

"Tôi sẽ đón mọi người ở sông Bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn, sau đó chở họ đi thăm chiến trường xưa ở Hải Lệ rồi đưa về Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, tiếp đó là đi dọc sông để du khách thả hoa, tri ân và chở họ về lại bến. Mọi thứ đã được địa phương cho phép và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách", ông Tuấn nói thêm.

Ông Tuấn (bên trái) rất tự hào khi có dịp gặp lại những cựu chiến binh từng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm xưa ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Toàn đội bắt đầu công việc từ 8 giờ sáng cho đến 18 giờ tối và dự kiến tiếp tục cho đến hết tháng 7. Những ngày qua, đội cano tình nguyện 0 đồng của ông Tuấn đã đón hơn 200 lượt khách, trong đó có những vị khách rất đặc biệt.

"Tôi làm hoàn toàn miễn phí, không nhận tiền. Điều mà tôi thấy ý nghĩa nhất là từ những chuyến cano này tôi được gặp gỡ, trò chuyện với những người lính từng vượt sông Thạch Hãn, chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm xưa. Được nghe họ kể lại những câu chuyện chiến tranh, tôi tự hào và rất xúc động", ông Tuấn nói.

Một đoàn du khách ghé thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn bằng đường sông ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Từ những căn nhà mở cửa đón khách miễn phí đến những chuyến cano 0 đồng, đó chính là nghĩa tình của người Quảng Trị. Những người sống trên mảnh đất từng chịu nhiều đau thương đang tri ân, đền đáp công lao của những liệt sĩ bằng sự tử tế, hiếu khách.