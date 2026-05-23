Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại các 'địa chỉ đỏ' ở tỉnh Quảng Trị

Bá Cường
23/05/2026 16:42 GMT+7

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị và hang Tám Cô.

Chiều nay 23.5, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử hang Tám Cô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác viếng Di tích lịch sử hang Tám Cô

Hang Tám Cô tọa lạc tại Km 16+500, đường 20 Quyết Thắng thuộc xã Thượng Trạch. Đây là một trong những "tọa độ lửa" trong giai đoạn năm 1971 - 1972. 

Vào ngày 14.11.1972, trong lúc các lực lượng đang làm nhiệm vụ, máy bay Mỹ ập đến đánh phá khiến 13 liệt sĩ hy sinh trong hang đá, gồm 8 nữ thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương, địa phương dành phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm Thành cổ Quảng Trị

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 23.5 Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương, địa phương và đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Savannakhet, Khăm Muồn (Lào) đã tham dự lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. 28 liệt sĩ được phát hiện, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026 đã được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Sau khi tham dự lễ viếng, truy điệu, an táng, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Trong không khí trang nghiêm, 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Hài Cốt Liệt Sĩ Hang Tám Cô Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn Thủ tướng Lê Minh Hưng Liệt Sĩ Quảng Trị
