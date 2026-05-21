Đón nhận 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào

Bùi Ngọc Long
21/05/2026 10:02 GMT+7

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, chính quyền thành phố Huế đã tiếp nhận 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước, để tổ chức truy điệu và an táng.

Sáng 20.5 tại tỉnh Salavan (Lào), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan đã long trọng tổ chức lễ tiễn đưa 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào trở về nước. 

Dự lễ và đón nhận hài cốt liệt sĩ có bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pakse (Lào); ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố Huế cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Đón nhận 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào- Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ

ẢNH: LÊ QUANG ĐẠO

Đây là số hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào được Đội quy tập 192 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế phối hợp các cơ quan chức năng của nước bạn Lào tìm kiếm, cất bốc để đưa về nước trong đợt tìm kiếm tại Lào vừa qua.

Đón nhận 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào- Ảnh 2.

Đại biểu hai nước đưa tiễn và tiếp nhận hài cốt các liệt sĩ về nước

ẢNH: LÊ QUANG ĐẠO

Tại buổi tiễn đưa, trong giờ phút thiêng liêng của buổi lễ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các bộ tộc tỉnh Salavan và Sekong đã đến dâng hương, tiễn biệt và dành những tình cảm sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Những giọt nước mắt xúc động, những cái bắt tay đầy lưu luyến của nhân dân nước bạn Lào dành cho các chiến sĩ Việt Nam đã ngã xuống trên đất nước bạn tiếp tục khẳng định và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đón nhận 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào- Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các bộ tộc tỉnh Salavan và Sekong đã đến đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương

ẢNH: LÊ QUANG ĐẠO

Trước đó, UBND thành phố Huế, Ban chỉ đạo 515 thành phố cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

TP.HCM lấy mẫu ADN gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin

Trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", TP.HCM sẽ lấy mẫu giám định ADN đối với 9.869 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 18 nghĩa trang.

