Thời sự

Phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ cùng bình tông khắc chữ tại cao điểm 278

Bá Cường
21/04/2026 19:19 GMT+7

Trong quá trình mở rộng tìm kiếm tại xã Hiếu Giang (Quảng Trị), Sư đoàn 968 đã phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ cùng bình tông có khắc chữ "Huynh".

Chiều nay 21.4, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết đã phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực cao điểm 278 (xã Hiếu Giang, Quảng Trị).

Tiếp tục phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại cao điểm 278 - Ảnh 1.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện kèm bình tông có khắc chữ "Huynh"

ẢNH: SƯ ĐOÀN 968

Cụ thể, trong 2 ngày 20 - 21.4, đơn vị đã mở rộng tìm kiếm khu vực cao điểm 278 và phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu 0,7 m. Các hài cốt cách nhau khoảng 0,7 m, xương đã phân hủy thành nhiều mảnh nhỏ cùng 54 chiếc răng.

Đặc biệt, di vật kèm theo gồm tăng lót hầm, 2 bình tông (trong đó có 1 bình tông khắc chữ “Huynh”), bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin, mặt thắt lưng bộ đội.

Tiếp tục phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại cao điểm 278 - Ảnh 2.

Các di vật được phát hiện kèm theo

ẢNH: SƯ ĐOÀN 968

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.4, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã phát hiện và cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực cao điểm 278. Hài cốt được phát hiện bên trong một hầm chiến đấu ở độ sâu 0,7 m, các phần xương đa số đã phân hủy, chỉ còn vài mảnh vụn. Các di vật kèm theo gồm tăng lót hầm, bình tông, súng tiểu liên AK...

Theo Sư đoàn 968, các liệt sĩ được tìm thấy có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5 hy sinh trong giai đoạn 1970 - 1971.

Hiện tại, 3 hài cốt liệt sĩ đã được Sư đoàn 968 bảo quản, hương khói tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang (xã Hiếu Giang) và tiếp tục mở rộng tìm kiếm khu vực nói trên. Đồng thời, đơn vị cũng thông báo đến người dân: ai có thông tin liên quan đến 3 liệt sĩ vừa phát hiện hài cốt có thể liên hệ với trung tá Lê Trường Giang (Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968) qua số điện thoại 0985.306.448.

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ dưới hầm chiến đấu cùng súng tiểu liên AK

Sư đoàn 968 vừa phát hiện và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong hầm chiến đấu tại xã Hiếu Giang (Quảng Trị), trong đó có súng tiểu liên AK.

