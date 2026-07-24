Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Thả hoa trên sông Thạch Hãn, chiếu phim lịch sử tri ân liệt sĩ Thành cổ

Bá Cường
Bá Cường
Những bông hoa kết thành hình cờ đỏ sao vàng thả trôi trên sông Thạch Hãn như gửi gắm niềm tri ân và tưởng nhớ hàng ngàn người lính đã hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, góp phần đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc.

Tối 24.7, tại Bến thả hoa sông Thạch Hãn và Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), Đoàn thanh niên Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đồng chủ trì với Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn và chiếu phim điện ảnh cách mạng, thắp sáng lý tưởng thanh niên.

Thả bè hoa, chiếu phim lịch sử tri ân liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị - Ảnh 1.

Các đại biểu thả bè hoa trên sông Thạch Hãn tri ân các liệt sĩ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong không khí thiêng liêng bên dòng sông Thạch Hãn, mặc dù trời mưa lớn nhưng các đại biểu và đoàn viên, thanh niên vẫn đội mưa, thắp nhang, thả những bè hoa, hoa đăng trên sông thay cho một lời tri ân thành kính.

Thả bè hoa, chiếu phim lịch sử tri ân liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị - Ảnh 2.
Thả bè hoa, chiếu phim lịch sử tri ân liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Bến thả hoa sông Thạch Hãn

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm"đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác tri ân và cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.

Thả bè hoa, chiếu phim lịch sử tri ân liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị - Ảnh 4.

Ban tổ chức trao tặng các phần quà cho các gia đình có công với cách mạng

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 80 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tại Quảng trường Giải phóng, ban tổ chức đã chiếu bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" của đạo diễn Đào Duy Phúc và đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà. Bộ phim do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đặt hàng Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất, lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Côn Đảo giai đoạn 1945 - 1954.

Thả bè hoa, chiếu phim lịch sử tri ân liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị - Ảnh 5.
Thả bè hoa, chiếu phim lịch sử tri ân liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị - Ảnh 6.

Khán giả đội mưa xem bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Côn Đảo giai đoạn 1945 - 1954

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bộ phim tái hiện chân thực cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ trong chốn lao tù khắc nghiệt nhưng vẫn giữ vững niềm tin và ý chí cách mạng. Qua đó, gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Tin liên quan

50 năm đất nước thống nhất: Chiếu phim Địa đạo miễn phí cho sinh viên

50 năm đất nước thống nhất: Chiếu phim Địa đạo miễn phí cho sinh viên

Nhiều đoàn viên, sinh viên đã được xem miễn phí bộ phim "Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Một bộ phim tái hiện chân thực và sâu sắc những năm tháng đấu tranh anh dũng của quân và dân ta tại "vùng đất thép" Củ Chi.

Khám phá thêm chủ đề

sông Thạch Hãn LỄ HỘI VÌ HÒA BÌNH Côn Đảo

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận