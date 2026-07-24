Thả hoa trên sông Thạch Hãn, chiếu phim lịch sử tri ân liệt sĩ Thành cổ

Tối 24.7, tại Bến thả hoa sông Thạch Hãn và Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), Đoàn thanh niên Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đồng chủ trì với Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn và chiếu phim điện ảnh cách mạng, thắp sáng lý tưởng thanh niên.

Các đại biểu thả bè hoa trên sông Thạch Hãn tri ân các liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong không khí thiêng liêng bên dòng sông Thạch Hãn, mặc dù trời mưa lớn nhưng các đại biểu và đoàn viên, thanh niên vẫn đội mưa, thắp nhang, thả những bè hoa, hoa đăng trên sông thay cho một lời tri ân thành kính.

Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Bến thả hoa sông Thạch Hãn

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm"; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác tri ân và cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.

Ban tổ chức trao tặng các phần quà cho các gia đình có công với cách mạng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 80 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tại Quảng trường Giải phóng, ban tổ chức đã chiếu bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" của đạo diễn Đào Duy Phúc và đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà. Bộ phim do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đặt hàng Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất, lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Côn Đảo giai đoạn 1945 - 1954.

Khán giả đội mưa xem bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Côn Đảo giai đoạn 1945 - 1954 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bộ phim tái hiện chân thực cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ trong chốn lao tù khắc nghiệt nhưng vẫn giữ vững niềm tin và ý chí cách mạng. Qua đó, gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.