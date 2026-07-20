Ra Côn Đảo 'săn' dải ngân hà

Theo Trần Hải Huy Trường (37 tuổi), nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh thiên văn tại Côn Đảo, mùa dải ngân hà trên đảo kéo dài từ khoảng tháng 1 đến tháng 11 hằng năm. Đầu mùa, thiên hà xuất hiện vào khoảng 5 giờ sáng nên thời gian chụp khá ngắn. Càng về sau, thời điểm xuất hiện sớm dần khoảng một giờ mỗi tháng. Đến tháng 7, dải ngân hà đã có thể quan sát từ khoảng 19 giờ. "Năm nay, do ảnh hưởng của El Nino, Côn Đảo ít mưa hơn mọi năm nên đến giữa tháng 7 vẫn chưa bước vào cao điểm mùa mưa. Bầu trời ít mây giúp tỷ lệ săn Milky Way thành công khá cao", anh Trường chia sẻ.

Tuy nhiên, việc nhìn thấy dải ngân hà chưa đồng nghĩa với việc có được một bức ảnh đẹp. Chất lượng ảnh còn phụ thuộc vào độ trong của bầu trời, độ ẩm không khí, lượng ánh sáng và kỹ thuật chụp cũng như xử lý hậu kỳ của nhiếp ảnh gia. Mùa mưa có độ ẩm cao nên chất lượng dữ liệu ảnh thường không tốt bằng các tháng 3, 4 và 5. Vẫn có thể chụp được ảnh đẹp nếu gặp đêm trời thật quang, nhưng nhìn chung khó đạt chất lượng như mùa khô. Theo kinh nghiệm, những bức ảnh thiên văn chất lượng cao thường phải phơi sáng trong thời gian dài và xử lý hậu kỳ bằng các phần mềm chuyên dụng. Vì vậy, hình ảnh thu được sẽ ấn tượng hơn nhiều so với những bức ảnh chỉ phơi sáng khoảng 20-30 giây thông thường.

Du khách ghi lại khoảnh khắc giữa bầu trời sao Côn Đảo ẢNH: HUY TRƯỜNG

Nhờ ít bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm ánh sáng, Côn Đảo được đánh giá là một trong những địa điểm có chất lượng bầu trời đêm tốt nhất tại các vùng biển đảo Việt Nam. Đây cũng là lý do những bức ảnh dải ngân hà chụp tại Côn Đảo liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần tạo nên xu hướng du lịch "săn" Milky Way trong thời gian gần đây.

Được biết, thời điểm lý tưởng nhất để chụp dải ngân hà vẫn là mùa khô, từ khoảng tháng 3 đến tháng 5, khi bầu trời có nhiều đêm quang mây và độ ẩm thấp. Sự quan tâm của du khách cũng kéo theo sự phát triển của dịch vụ chụp ảnh thiên văn trên đảo. Mỗi tối, mỗi nhiếp ảnh gia có thể đón từ 5-15 khách, riêng cuối tuần lượng khách thường tăng cao hơn.

Những địa điểm được nhiều nhiếp ảnh gia lựa chọn để chụp dải ngân hà gồm mũi Chân Chim, mũi Cá Mập và bãi Nhát. Ngoài ra còn có bãi Vông, bãi Lò Vôi và khu vực núi Lò Vôi. Một số điểm gần thị trấn tuy thuận tiện di chuyển nhưng chịu ảnh hưởng của ánh sáng đô thị, trong khi những địa điểm xa hơn lại mất nhiều thời gian tiếp cận. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo cũng là nơi nhiều du khách, đặc biệt là khách đến từ Úc, Canada và châu Âu yêu thích bởi có thể ngắm bầu trời đêm đầy sao ngay tại khu nghỉ.

Dải ngân hà tạo nên khung cảnh kỳ ảo bên biển ẢNH: HUY TRƯỜNG

Du khách ngắm bầu trời sao ngay tại khu nghỉ dưỡng ẢNH: LN

Anh Minh Trần, 35 tuổi, một nhiếp ảnh gia khác chuyên chụp dải ngân hà tại Côn Đảo, cho biết lượng khách đặt lịch chụp năm nay tăng rõ rệt so với các năm trước, đặc biệt từ đầu tháng 6 đến nay. Sức lan tỏa của mạng xã hội khiến nhiều người biết đến vẻ đẹp bầu trời đêm ở Côn Đảo và chủ động lên kế hoạch đến đảo để trải nghiệm. Nhiều du khách ban đầu chỉ định đi nghỉ dưỡng, nhưng sau khi xem hình ảnh Milky Way trên mạng xã hội thì đều muốn dành một buổi tối để chụp. Khách chủ yếu là các bạn trẻ, cặp đôi và gia đình. Không ít người từ TP.HCM, Hà Nội sẵn sàng ở lại thêm một đêm chỉ để chờ thời tiết đẹp.

Chi phí cho một bộ ảnh dải ngân hà dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng, tùy gói dịch vụ. Mức giá này phản ánh yêu cầu cao về thiết bị, kỹ thuật và thời gian xử lý ảnh. Có những bức ảnh chỉ mất khoảng 15-20 giây để phơi sáng và vài phút hậu kỳ, nhưng cũng có những bộ ảnh phải phơi sáng hàng chục phút, sau đó xử lý trên máy tính suốt nhiều giờ bằng các phần mềm chuyên dụng, đó là lý do giá dịch vụ thường cao hơn chụp ảnh check-in thông thường.