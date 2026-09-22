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    Thời sự

    Phó bí thư Nguyễn Sinh Nhật Tân ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng

    Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM chiều 22.9, Ban Chấp hành đã giới thiệu tân Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân với các đại biểu.

    Chiều 22.9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tổ chức hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

    Mở đầu hội nghị, Ban Chấp hành đã trân trọng giới thiệu tân Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân với các đại biểu dự hội nghị.

    Phó bí thư Nguyễn Sinh Nhật Tân ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM - Ảnh 2.

    Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM (thứ 3 từ trái sang), ra mắt tại hội nghị

    ẢNH: VŨ PHƯỢNG

    Trước đó, chiều 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh năm 1975, quê ở tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ thạc sĩ luật thương mại, cử nhân luật quốc tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

    Phó bí thư Nguyễn Sinh Nhật Tân ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM - Ảnh 4.

    Hội nghị diễn ra chiều 22.9

    ẢNH: VŨ PHƯỢNG

    Theo chương trình dự kiến, hội nghị tập trung thảo luận tại hội trường về lĩnh vực kinh tế - xã hội: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

    Hội nghị sẽ tập trung thảo luận Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỉ đồng.

    Cùng với đó, hội nghị tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị cũng tập trung xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

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