Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công thương

Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương có hiệu lực kể từ ngày 10.9.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ẢNH: VGP

Ông Nhật Tân sinh năm 1975, quê quán Nghệ An. Trình độ thạc sĩ luật thương mại, cử nhân luật quốc tế; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công thương tháng 9.2021.

Bộ trưởng Bộ Công thương hiện nay là ông Lê Mạnh Hùng. Các thứ trưởng gồm: ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Phan Thị Thắng, ông Trương Thanh Hoài và ông Nguyễn Hoàng Long.

Bộ Công thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.

Bộ Công thương cũng quản lý về xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; dịch vụ logistics; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…