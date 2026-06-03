Bộ Công thương đề nghị người dùng phản ánh về xăng E10

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3.6, liên quan đến kiểm soát chất lượng xăng E10, phóng viên đặt câu hỏi Bộ Công thương sẽ kiểm soát như thế nào từ khâu pha trộn đến bán lẻ? Trường hợp có phản ánh sự cố, việc tiếp nhận, kiểm tra, truy xuất nguồn xăng và xác định trách nhiệm sẽ được thực hiện ra sao để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ẢNH: VGP

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, từ 1.6 đã chuyển đổi sang xăng sinh học - hiện chủ yếu là xăng E5 và E10. Để triển khai lộ trình này, Bộ Công thương đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương, doanh nghiệp thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Về kiểm soát chất lượng, ông Tân nói, chất lượng xăng sinh học thực hiện theo các tiêu chuẩn đã được ban hành bởi Bộ KH-CN.

"Từ khâu sản xuất, phối trộn cho đến hệ thống phân phối, bán lẻ đều được kiểm tra, kiểm soát. Tất cả xăng đưa đến người sử dụng đều phải kiểm tra. Bản thân người dùng cũng nên có đánh giá, phản ánh; các đơn vị trực tiếp sản xuất, phối trộn, pha chế, vận chuyển cho đến đại lý bán lẻ cũng phải đảm bảo tự giám sát chất lượng", ông Tân nói.

Cùng với đó, cơ quan quản lý nhà nước còn thường xuyên kiểm tra thông qua lực lượng quản lý thị trường ở Trung ương và địa phương. Các Sở KH-CN, Xây dựng và các đơn vị chức năng khác cũng tham gia kiểm soát chất lượng.

Cũng theo Thứ trưởng Nhật Tân, việc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, đồng thời có kiểm tra đột xuất để xử lý kịp thời. Việc cung ứng xăng sinh học đã được thực hiện từ năm 2008 và luôn có sự kiểm tra, kiểm soát và nhiệm vụ này sẽ tiếp tục được thực hiện đối với xăng E10.

Ông Tân khẳng định, luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ban hành rõ quyền và trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng cao nhất. Điều quan trọng nhất là, chính sách chuyển đổi xăng sinh học phải hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất, mọi chính sách đều nhắm đến mục tiêu này.

Bộ Công thương đã có rất nhiều giải pháp cho vấn đề này, trong đó có việc tiếp nhận các kiến nghị phản ánh từ người tiêu dùng và tiến hành kiểm tra theo phản ánh. Các doanh nghiệp kinh doanh cũng phải có trách nhiệm tăng cường trả lời phản ánh, đồng thời đưa ra những tư vấn chuẩn xác cho người tiêu dùng, bởi không phải ai cũng biết khi có sự cố thì cần phải làm gì.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng xây dựng các bộ câu hỏi giải đáp; yêu cầu các hãng xe, nhà sản xuất phải có đánh giá và hướng dẫn cho người dùng, chuẩn bị cơ sở kỹ thuật đề phòng sự cố. “Ý kiến của các chuyên gia lúc này rất quan trọng”, ông Tân nhấn mạnh.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh. Hiện nay đang xây dựng quy trình tiếp nhận, bảo hành, xử lý giải quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật. Thứ trưởng Bộ Công thương cũng đề nghị các địa phương, các đơn vị kỹ thuật chia sẻ thông tin để đảm bảo quyền lợi người dân cao nhất.

Cạnh đó, điều quan trọng là phải đảm bảo lượng hàng xăng sinh học đầy đủ và chất lượng. “Hy vọng các giải pháp trên sẽ giúp Bộ Công thương kiểm soát chất lượng và thực hiện tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cao nhất trong quá trình sản xuất, phối trộn, bán ra thị trường”, ông Tân cho hay.